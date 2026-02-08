“Nadie entiende lo que dice este tipo y el baile es repugnante": Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny fue el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, en un evento seguido por millones de personas alrededor del mundo, con un show aplaudido por muchos y odiado por algunos otros.

El artista puertorriqueño ofreció una actuación con un fuerte componente cultural, interpretando varios de sus éxitos y llevando al escenario elementos que celebraron la música en español y la diversidad latinoamericana, acompañado de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin; sin embargo, esto no fue del agrado del presidente Donald Trump.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Donald Trump del show de Bad Bunny?

Tras el espectáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una serie de mensajes en su red social Truth Social en los que lanzó una dura crítica directa al show de medio tiempo: "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!", dijo.

Trump calificó la actuación de Bad Bunny como “absolutamente terrible”, asegurando que “nadie entiende una sola palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”.

Para el político, el contenido de la actuación “no tiene sentido” y constituye “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, argumentando que no representa los estándares de éxito, creatividad ni excelencia que él asocia con el país.

Trump también extendió sus críticas más allá del show, acusando a los “medios de comunicación falsos” de elogiar la presentación y cuestionando decisiones de la NFL relacionadas con nuevas reglas del juego.

La declaración del expresidente ha generado reacciones divididas, con algunos usuarios y comentaristas alineándose con su opinión y otros defendiendo el valor artístico y cultural del espectáculo de Bad Bunny , destacando su impacto global y su celebración de la diversidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.