CFE reprograma apagón masivo en Querétaro; nueva fecha y colonias afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el corte de luz y el apagón programado en el municipio de El Marqués, Querétaro, previsto originalmente para este 8 de febrero, fue pospuesto y se realizará finalmente durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero de 2026.

La medida forma parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica de la zona.

De acuerdo con la notificación oficial, el objetivo es mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, por lo que se recomienda a habitantes, comercios y empresas tomar previsiones para evitar afectaciones.

¿Cuándo será el nuevo corte de luz de la CFE en El Marqués?

La CFE detalló que la suspensión en el municipio queretano del suministro eléctrico se llevará a cabo en el siguiente horario:



Inicio: sábado 14 de febrero a las 23:00 horas

a las 23:00 horas Término: domingo 15 de febrero a las 04:00 horas

El corte tendrá una duración aproximada de cinco horas y se realizará durante la noche para reducir el impacto en las actividades diurnas, especialmente en zonas habitacionales y parques industriales.

Colonias y zonas afectadas por el corte de energía

Las áreas donde se interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico son:



El Colorado

La Piedad

Ampliación Los Cues

San Antonio La Galera

El Rosario

Garambullo

La Loma

Miranda

Además, también se verán afectados los parques industriales:



Parque Industrial Bernardo Quintana

FINSA

Las autoridades municipales señalaron que esta suspensión fue coordinada con el Gobierno de El Marqués para mantener informada a la población.

Reportan apagones en varios municipios de México

Recomendaciones ante el corte de luz programado

Para reducir riesgos y molestias durante la suspensión del servicio, la CFE recomienda:



Desconectar aparatos electrónicos sensibles antes del inicio del corte

antes del inicio del corte Mantener cargados celulares, baterías externas y equipos de emergencia

Evitar el uso de elevadores durante el horario anunciado

durante el horario anunciado En el caso de empresas, respaldar información importante y revisar plantas de emergencia

Una vez restablecido el servicio, se sugiere esperar unos minutos antes de volver a conectar los equipos eléctricos.

La comisión agradeció la comprensión de la ciudadanía y recordó que estos trabajos son necesarios para prevenir fallas mayores y garantizar un servicio más estable en el municipio.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse al 071 o consultar los canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad.

