Accidentes en carreteras provocan cierres en la Cuernavaca-Acapulco y México-Puebla este domingo de Super Bowl

Este domingo 8 de febrero, en el que miles de personas se reúnen con familiares y amistades para disfrutar del Super Bowl 2026 , varias carreteras federales del país presentan afectaciones viales por accidentes, algunos de ellos de consideración.

Autoridades federales como Capufe y Guardia Nacional carreteras pidieron extremar precauciones, especialmente a quienes se desplazan por carretera para regresar a casa o ir a la comida planeada antes del inicio del partido.

Carreteras con cierres parciales y tránsito lento este domingo

De acuerdo con reportes oficiales, distintas autopistas registran reducción de carriles o cierres parciales, lo que podría generar retrasos importantes en los traslados. Estas son las vialidades afectadas:



Autopista Acayucan-Cosoleacaque , kilómetro 30, dirección Cosoleacaque:

Reducción de carriles por atención de incidente de tracto camión con falla mecánica

Cierre parcial de circulación por la volcadura de un tractocamión tipo pipa que transportaba material peligroso. Personal especializado trabaja en la zona para atender la emergencia y reducir riesgos

Reducción de carriles debido a la atención de un accidente vial, lo que provoca carga vehicular en este tramo

Se mantiene cierre parcial de circulación por un accidente , por lo que se recomienda manejar con precaución y considerar rutas alternas

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Tramos donde ya se restableció la circulación

En otras vialidades, las autoridades informaron que los accidentes ya fueron atendidos y la circulación opera con normalidad:



Autopista Cuernavaca–Acapulco , kilómetro 185, dirección Acapulco:

Circulación totalmente restablecida tras concluir las labores de atención a un accidente previo

El tránsito volvió a la normalidad luego de que el percance fuera atendido.

La vía se encuentra libre, sin afectaciones tras el accidente registrado previamente

Recomendaciones para viajar en día de Super Bowl

Autoridades de caminos y seguridad exhortaron a las personas conductoras a anticipar tiempos de traslado, respetar límites de velocidad y mantenerse informadas a través de canales oficiales.

En un domingo con alta movilidad por reuniones familiares y eventos como el Super Bowl, la prevención es clave para llegar a tiempo y evitar contratiempos en carretera; sin embargo, si lo ves en casa , podrás hacerlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

