Accidentes en carreteras provocan cierres en la Cuernavaca-Acapulco y México-Puebla este domingo de Super Bowl
Desde la México-Puebla hasta la Autopista del Sol; conoce los tramos afectados por accidentes y volcaduras que podrían retrasar tu llegada al gran juego.
Este domingo 8 de febrero, en el que miles de personas se reúnen con familiares y amistades para disfrutar del Super Bowl 2026 , varias carreteras federales del país presentan afectaciones viales por accidentes, algunos de ellos de consideración.
Autoridades federales como Capufe y Guardia Nacional carreteras pidieron extremar precauciones, especialmente a quienes se desplazan por carretera para regresar a casa o ir a la comida planeada antes del inicio del partido.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Carreteras con cierres parciales y tránsito lento este domingo
De acuerdo con reportes oficiales, distintas autopistas registran reducción de carriles o cierres parciales, lo que podría generar retrasos importantes en los traslados. Estas son las vialidades afectadas:
- Autopista Acayucan-Cosoleacaque, kilómetro 30, dirección Cosoleacaque:
- Reducción de carriles por atención de incidente de tracto camión con falla mecánica
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, kilómetro 109, dirección Acapulco:
- Cierre parcial de circulación por la volcadura de un tractocamión tipo pipa que transportaba material peligroso. Personal especializado trabaja en la zona para atender la emergencia y reducir riesgos
- Autopista México–Puebla, kilómetro 19, dirección
Ciudad de México
(CDMX):
- Reducción de carriles debido a la atención de un accidente vial, lo que provoca carga vehicular en este tramo
- Carretera Entronque La Tinaja–Cosoleacaque, en
Veracruz
, kilómetro 123+800:
- Se mantiene cierre parcial de circulación por un accidente, por lo que se recomienda manejar con precaución y considerar rutas alternas
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 8, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 109, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención a volcadura de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso. Maneja con precaución. Consulta la ubicación aquí:https://t.co/wATxeLE6ap
Tramos donde ya se restableció la circulación
En otras vialidades, las autoridades informaron que los accidentes ya fueron atendidos y la circulación opera con normalidad:
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, kilómetro 185, dirección Acapulco:
- Circulación totalmente restablecida tras concluir las labores de atención a un accidente previo
- Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), kilómetro 1, dirección CDMX:
- El tránsito volvió a la normalidad luego de que el percance fuera atendido.
- Carretera Amozoc–Perote, en
Tlaxcala
, kilómetro 53+200:
- La vía se encuentra libre, sin afectaciones tras el accidente registrado previamente
Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes
Recomendaciones para viajar en día de Super Bowl
Autoridades de caminos y seguridad exhortaron a las personas conductoras a anticipar tiempos de traslado, respetar límites de velocidad y mantenerse informadas a través de canales oficiales.
En un domingo con alta movilidad por reuniones familiares y eventos como el Super Bowl, la prevención es clave para llegar a tiempo y evitar contratiempos en carretera; sin embargo, si lo ves en casa , podrás hacerlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.