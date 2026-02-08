inklusion.png Sitio accesible
Revelan causa de muerte del cantante Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down

Accidentes en carreteras provocan cierres en la Cuernavaca-Acapulco y México-Puebla este domingo de Super Bowl

Desde la México-Puebla hasta la Autopista del Sol; conoce los tramos afectados por accidentes y volcaduras que podrían retrasar tu llegada al gran juego.

accidentes carreteras
Estas son las autopistas con cierres y tránsito lento este 8 de febrero|Guardia Nacional | X
Notas,
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

Este domingo 8 de febrero, en el que miles de personas se reúnen con familiares y amistades para disfrutar del Super Bowl 2026 , varias carreteras federales del país presentan afectaciones viales por accidentes, algunos de ellos de consideración.

Autoridades federales como Capufe y Guardia Nacional carreteras pidieron extremar precauciones, especialmente a quienes se desplazan por carretera para regresar a casa o ir a la comida planeada antes del inicio del partido.

Carreteras con cierres parciales y tránsito lento este domingo

De acuerdo con reportes oficiales, distintas autopistas registran reducción de carriles o cierres parciales, lo que podría generar retrasos importantes en los traslados. Estas son las vialidades afectadas:

  • Autopista Acayucan-Cosoleacaque, kilómetro 30, dirección Cosoleacaque:
    • Reducción de carriles por atención de incidente de tracto camión con falla mecánica
  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, kilómetro 109, dirección Acapulco:
    • Cierre parcial de circulación por la volcadura de un tractocamión tipo pipa que transportaba material peligroso. Personal especializado trabaja en la zona para atender la emergencia y reducir riesgos
  • Autopista México–Puebla, kilómetro 19, dirección Ciudad de México (CDMX):
    • Reducción de carriles debido a la atención de un accidente vial, lo que provoca carga vehicular en este tramo
  • Carretera Entronque La Tinaja–Cosoleacaque, en Veracruz , kilómetro 123+800:
    • Se mantiene cierre parcial de circulación por un accidente, por lo que se recomienda manejar con precaución y considerar rutas alternas

Tramos donde ya se restableció la circulación

En otras vialidades, las autoridades informaron que los accidentes ya fueron atendidos y la circulación opera con normalidad:

  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, kilómetro 185, dirección Acapulco:
    • Circulación totalmente restablecida tras concluir las labores de atención a un accidente previo
  • Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), kilómetro 1, dirección CDMX:
    • El tránsito volvió a la normalidad luego de que el percance fuera atendido.
  • Carretera Amozoc–Perote, en Tlaxcala , kilómetro 53+200:
    • La vía se encuentra libre, sin afectaciones tras el accidente registrado previamente

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Recomendaciones para viajar en día de Super Bowl

Autoridades de caminos y seguridad exhortaron a las personas conductoras a anticipar tiempos de traslado, respetar límites de velocidad y mantenerse informadas a través de canales oficiales.

En un domingo con alta movilidad por reuniones familiares y eventos como el Super Bowl, la prevención es clave para llegar a tiempo y evitar contratiempos en carretera; sin embargo, si lo ves en casa , podrás hacerlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

