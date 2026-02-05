Super Bowl 2026: TV abierta, cable y plataformas de streaming para ver el partido en vivo

El Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots definirá al nuevo campeón de la NFL este 2026. Un partido que tendrá lugar en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, donde tendremos el estadio completamente lleno y a millones de personas sintonizando el encuentro en televisión.

De hecho, considerando que este 2026 tendremos el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, se espera que esta edición del Super Bowl sea la más vista de la historia, por lo que tenemos una amplia gama de opciones para ver el partido.

Azteca 7, la mejor opción para ver el Super Bowl 2026

Como ya es costumbre, la mejor transmisión del Super Bowl 2026 corre a cargo de Azteca Deportes, con un dream team encabezado por las leyendas de Inés Sainz y Enrique Garay, expertos en la materia que han marcado una escuela en la NFL en México.



Partido: Super Bowl LX: Seattle Seahawks vs New England Patriots

Fecha: Domingo 8 de febrero

Horario: 5:00 pm

Transmisión de TV: Azteca 7

Transmisión en línea: AztecaDeportes.com

El partido comienza a las 5:30 de la tarde, pero en Azteca 7 encontrarás la transmisión desde las 5:00, con la mejor previa y los detalles más importantes previos al Seattle vs Patritos.

Por si fuera poco, también podrás seguir este partido en línea, en la página oficial de Azteca Deportes y en la aplicación de TV Azteca, que se puede descargar en cualquier dispositivo inteligente.

¿A qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny?

Se espera que el show de medio tiempo comience entre las 6 y las 6:30 de la tarde, para que millones de personas tengan lista la señal en ese momento y se sorprendan con el espectáculo de Bad Bunny.

Las otras señales para ver el Super Bowl 2026

En los canales de TV por cable tendremos el Super Bowl a través de la señal de Fox y de ESPN. Por otro lado, en streaming se podrá disfrutar en Disney + y también en la aplicación de TV Azteca.

