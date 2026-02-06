CURP Biométrica Edomex: estos son los documentos que necesitas para solicitarla

El Estado de México impulsa un nuevo formato de identificación que ya despierta interés ciudadano. La CURP Biométrica en Edomex avanza con requisitos claros, por lo que conviene conocer los documentos que necesitas solicitarla antes de acudir al módulo correspondiente local habilitado.

El trámite incorpora fotografía y huellas dactilares para fortalecer la validación de identidad y reducir riesgos de fraude en gestiones públicas y privadas. La implementación en 2026 marca un ajuste relevante, con atención presencial, gratuita y de única ocasión para la población mexiquense actual registrada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estos son los documentos que debes presentar para tramitar tu CURP Biométrica

El trámite requiere que los solicitantes acudan con documentación oficial vigente que acredite su identidad y residencia en el estado para obtener la CURP Biométrica . Las autoridades del Registro Nacional de Población enfatizan que todos los papeles deben estar en buen estado y ser legibles para agilizar el proceso de captura biométrica.

Requisitos oficiales:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional)

CURP tradicional previamente validada

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Correo electrónico personal activo

Durante la cita, el personal autorizado captura fotografía, huellas digitales y otros datos biométricos necesarios para generar el documento actualizado. La ciudadanía recibe una versión digital o impresa de la nueva CURP, según las capacidades operativas de cada módulo de atención.

Estos son los documentos a presentar para tramitar la CURP Biométrica en Edomex.|Canva

Los módulos autorizados en Edomex para este trámite

El Registro Civil del Edomex habilitó cuatro subdirecciones regionales para atender la demanda inicial de este servicio en diferentes zonas del territorio estatal. Estas oficinas cuentan con equipo especializado y personal capacitado para realizar la captura de información biométrica de forma correcta y segura.

Sedes disponibles:

Valle de México Zona Nororiente, en Tlalnepantla de Baz

Valle de México Zona Oriente, en Texcoco

Valle de Toluca Zona Centro Norte, en Toluca

Valle de Toluca Zona Sur, en Villa Guerrero

Las autoridades estatales anunciaron que ampliarán gradualmente la red de módulos para facilitar el acceso a este trámite en más municipios. El catálogo completo de sedes actualizadas se difunde conforme avanza la implementación del programa en todo el territorio mexiquense.