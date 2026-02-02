Que no se te pase la fecha: Consulta aquí cuándo le toca a tu hijo la preinscripción de SEP en Edomex

Si vives en el Estado de México y tienes hijos en edad escolar, es momento de preparar la documentación. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha confirmado el arranque del proceso para el ciclo escolar entrante mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID). Este trámite es indispensable para asegurar un lugar en las escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en los 125 municipios de la entidad.

El proceso se llevará a cabo exclusivamente en línea y, a diferencia de años anteriores, se ha extendido más allá de febrero, abarcando también parte de marzo para garantizar que todos los aspirantes puedan realizar su registro de manera ordenada.

Calendario oficial: Fechas clave por apellido

Para evitar la saturación del sistema, el gobierno mexiquense ha segmentado las fechas de registro basándose en la primera letra del primer apellido del menor. Es vital que realices el trámite en los días asignados para evitar contratiempos.

Aquí te desglosamos el calendario para que lo anotes en tu agenda:

Nivel Preescolar (Febrero)

A, B, C, D: 9 y 10 de febrero.

9 y 10 de febrero. E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero.

11 y 12 de febrero. J, K, L, M: 13 y 16 de febrero.

13 y 16 de febrero. N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero.

17 y 18 de febrero. S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero.

Nivel Primaria (Febrero - Marzo)

A, B, C, D: 23 y 24 de febrero.

23 y 24 de febrero. E, F, G, H, I: 25 y 26 de febrero.

25 y 26 de febrero. J, K, L, M: 27 de febrero y 2 de marzo.

27 de febrero y 2 de marzo. N, Ñ, O, P, Q, R: 3 y 4 de marzo.

3 y 4 de marzo. S, T, U, V, W, X, Y, Z: 5 y 6 de marzo.

Nivel Secundaria (Marzo)

A, B, C, D: 9 y 10 de marzo.

9 y 10 de marzo. E, F, G, H, I: 11 y 12 de marzo.

11 y 12 de marzo. J, K, L, M: 13 y 16 de marzo.

13 y 16 de marzo. N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de marzo.

17 y 18 de marzo. S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de marzo.

¿Qué documentos necesitas tener a la mano?

El registro se realiza a través del portal del Gobierno del Estado de México . Las autoridades recomiendan encarecidamente realizar este proceso desde una computadora y no desde un celular, ya que necesitarás descargar e imprimir el comprobante al finalizar.

Antes de sentarte a llenar el formulario, asegúrate de tener:

CURP (Clave Única de Registro de Población) del aspirante.

(Clave Única de Registro de Población) del aspirante. Acta de nacimiento del menor.

del menor. Lista de 5 escuelas: Debes proporcionar el nombre de cinco opciones educativas cercanas a tu domicilio. Puedes consultar las claves de los centros de trabajo en el portal

Debes proporcionar el nombre de cinco opciones educativas cercanas a tu domicilio. Puedes consultar las claves de los centros de trabajo en Datos de hermanos: Si el aspirante tiene un hermano que ya estudia en una de las escuelas de tu elección (y quieres que queden juntos), deberás tener a la mano la CURP de dicho hermano para vincular el registro.

Si el aspirante tiene un hermano que ya estudia en una de las escuelas de tu elección (y quieres que queden juntos), deberás tener a la mano la CURP de dicho hermano para vincular el registro. Correo electrónico: Un medio de contacto vigente para recibir notificaciones.

Nota importante: Si tienes gemelos o más de un hijo ingresando al mismo grado, el sistema requiere que realices un trámite individual por cada uno.

Edades admitidas y publicación de resultados

Uno de los puntos que más confusión genera entre los padres de familia es la edad requerida para cada nivel. El criterio oficial toma como referencia la edad cumplida al 31 de diciembre de 2026.

Para Preescolar:

1º Grado: Nacidos en 2023 (3 años cumplidos).

Nacidos en 2023 (3 años cumplidos). 2º Grado: Nacidos en 2022 (4 años cumplidos).

Nacidos en 2022 (4 años cumplidos). 3º Grado: Nacidos en 2021 (5 años cumplidos).

Para Primaria:

Aspirantes a primer grado nacidos en 2020. Deben tener 6 años cumplidos al cierre de 2026. La edad máxima para ingresar a este nivel es de 14 años.

Para Secundaria:

General o Técnica: Aspirantes con un máximo de 14 años y 11 meses de edad.

Aspirantes con un máximo de 14 años y 11 meses de edad. Telesecundaria: Se permite el ingreso a aspirantes con hasta 15 años y 11 meses de edad.

Una vez completado el registro, deberás guardar tu folio en un lugar seguro. Los resultados de asignación se publicarán el 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Edomex y, posteriormente, el 3 de agosto estarán disponibles los listados físicos en cada escuela participante.