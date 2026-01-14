¿Membresía Costco gratis? El truco para entrar y comprar sin ser socio en 2026

Entrar a Costco sin tener membresía suena casi imposible, pero no lo es. Aunque el gigante minorista exige una tarjeta activa para acceder a sus pasillos y cajas registradoras, hay formas legítimas —y poco conocidas— de comprar ahí sin pagar los $600 o $1,200 pesos anuales que cuesta ser socio en México.

Comprar en Costco sin ser socio

La más sencilla es ir acompañado. Si tienes un amigo o familiar con membresía, puede llevarte como invitado. Él paga en caja, tú eliges lo que necesitas y después le reembolsas. No es magia, pero sí funciona.

Pero el verdadero “truco maestro”, como lo llaman algunos usuarios, es la Tarjeta de Compra de Costco (también conocida como Shop Card). Se trata de una tarjeta de regalo que permite entrar a la tienda física y comprar sin mostrar membresía. Solo hay un detalle: solo los socios pueden adquirirla. Así que si conoces a alguien con membresía, pídele que te compre una. Una vez que la tengas en mano, podrás usarla como si fueras socio, incluso en las gasolineras de Costco.

Otras formas de comprar en Costco sin membresía

Para comprar en línea, en costco.com.mx no se requiere membresía. Aunque los precios son ligeramente más altos (incluyen un recargo del 5%) y no todo lo que venden en tienda está disponible, sigue siendo útil para productos básicos o artículos específicos.

Algunos servicios de entrega como Uber Eats o Instacart también ofrecen productos de Costco sin necesidad de membresía. Claro, los precios suelen ser más elevados y hay cargos adicionales por envío, pero para compras ocasionales puede ser una alternativa práctica.

Cabe mencionar que, en años recientes, Costco endureció sus reglas. Antes, cualquiera podía comprar el famoso hot dog con refresco en el patio de comidas, pero ahora se exige membresía incluso para eso . Esto refuerza la idea de que la empresa quiere reservar sus beneficios exclusivamente para socios, aunque siempre hay excepciones.

Si planeas hacer compras frecuentes —digamos, una vez al mes—, la membresía de Costco termina pagándose sola gracias a los descuentos por volumen y beneficios como devoluciones ilimitadas o garantías extendidas. Pero si solo necesitas algo específico o vas de visita a una ciudad con Costco, estos trucos te permiten acceder sin compromiso.

