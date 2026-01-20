Vacantes operativas en Target y Costco en Estados Unidos: técnicos y personal de almacén

Target y Costco mantienen abiertas diversas vacantes operativas en Estados Unidos , enfocadas en el funcionamiento diario de centros de distribución, almacenes y tiendas. De acuerdo con la información publicada en sus plataformas oficiales de empleo, ambas compañías buscan perfiles técnicos y operativos para reforzar áreas clave como mantenimiento, logística interna y manejo de mercancía.

En el caso de Target, las oportunidades se concentran dentro de la categoría Supply Chain, que agrupa puestos vinculados a centros de distribución y operaciones logísticas. Allí se publican cargos como técnicos de mantenimiento, asistentes de mantenimiento, trabajadores de almacén y conductores de montacargas, con funciones relacionadas con el soporte de instalaciones, operación de equipos y movimiento de productos.

Costco, por su parte, reúne sus búsquedas en la categoría “Warehouses and Business Associates”. En este apartado aparecen vacantes similares orientadas a la operación de almacenes y apoyo a tiendas, incluyendo personal de mantenimiento, asistentes operativos, trabajadores de almacén y montacarguistas, según la ubicación y las necesidades del centro.

¿Qué tareas realizan los técnicos y asistentes de mantenimiento?

Los puestos de mantenimiento están orientados al cuidado y funcionamiento de instalaciones, equipos y áreas operativas. Las ofertas detallan responsabilidades como apoyo en reparaciones, mantenimiento preventivo y asistencia general en entornos logísticos o comerciales.

¿Qué funciones cumplen los trabajadores de almacén y montacarguistas?

Las vacantes de almacén incluyen tareas de carga, descarga, organización y traslado de mercancía. En el caso de los conductores de montacargas, los avisos especifican la operación de estos equipos dentro de almacenes y centros de distribución.

¿Cómo postularse a las vacantes en Target y Costco?

La aplicación se realiza únicamente a través de los portales oficiales de empleo de cada empresa. Los candidatos deben crear un perfil, seleccionar la vacante de interés y completar la información solicitada en cada anuncio, donde se detallan requisitos y condiciones según el puesto.

Estas oportunidades reflejan la demanda constante de personal técnico y operativo en el sector minorista estadounidense.