CAPUFE anuncia cierre de carretera México-Puebla por obras

Muchos capitalinos aprovechan el fin de semana para salir a pasear y si tienes pensado ir a Puebla, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció que la carretera estará cerrada por obras, conoce las fechas y horarios para que tomes previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cierre en carretera México-Puebla

Mediante redes sociales, CAPUFE informó que se realizará el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 21 de la autopista México-Puebla .

Durante el cierre total de los carriles laterales, la circulación será desviada a los centrales. En el kilómetro 20 con dirección a Puebla y en el kilómetro 22 con dirección a la CDMX.

El horario de cierre será los días 24 y 25 de enero en un horario de las 00:00 a las 02:00 horas.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla. Habrá cierres nocturnos en carriles por trabajos de montaje de estructura metálica. pic.twitter.com/Po409rrIhR — CAPUFE (@CAPUFE) January 23, 2026

Recomendaciones para viajar seguro en carretera

Si estás pensando en salir a carretera es muy importante que tomes en cuenta lo siguiente:

Verifica que tu coche no tenga fallas eléctricas, de dirección o suspensión. Revisa las intermitentes o las luces de emergencia.



de dirección o suspensión. Revisa las intermitentes o las luces de emergencia. Si tu carro tiene canastilla de viaje asegúrate de que esté bien asegurada y en caso de que uses la cajuela verifica que la carga esté distribuida de forma correcta y equitativa.



asegúrate de que esté bien asegurada y en caso de que uses la cajuela verifica que la carga esté distribuida de forma correcta y equitativa. Es fundamental que revises que las llantas estén en buen estado y que los grabados tengan al menos 2.5 mm de profundidad.



y que los grabados tengan al menos 2.5 mm de profundidad. También es importante que consultes las rutas por las que vas a viajar para evitar contratiempos.

En caso de que requieras auxilio o apoyo mecánico, puedes marcar al 078 para que los Ángeles Verdes te brinden la ayuda necesaria. Puede solicitar información sobre destinos turísticos, eventos, vías de acceso y horarios.

Tráiler provoca carambola en la carretera Córdoba-Veracruz

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.