Caos en la carretera México-Cuernavaca; hay largas filas con decenas de autos varados

Se registra carga vehicular en la carretera México-Cuernavaca hoy jueves 5 de febrero, en redes sociales se compartieron fotos y videos de los coches completamente varados, así que si planeas utilizar esta autopista te recomendamos que busques alternativas viales.

Largas filas en la carretera México-Cuernavaca

Mediante redes sociales, Caminos y Puentes Federales ( CAPUFE ) informó que en la Plaza de Cobro de Tlalpan hay carga vehicular en ambos sentidos por atención de incidencia.

🚗 ¡Atención!🚧 Automovilistas reportan largas filas en la caseta de la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl), debido a una aparente falla en el sistema de cobro pic.twitter.com/AERif7tvHY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 5, 2026

Según el reporte la carga vehicular se debe a fallas en el sistema de telepeaje de los carriles y aunque personal se encuentra laborando en la zona no se sabe cuánto tiempo tardarán en resolverlo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por atención de incidencia. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 5, 2026

¿Cuánto cuesta el peaje de la carretera México-Cuernavaca?

Cabe mencionar que la carretera México-Cuernavaca es una de las más transitadas y de acuerdo con CAPUFE , el costo del peaje para automóvil este 2026 es de 149 pesos correspondientes a la caseta de Tlalpan en el tramo que conecta el Monumento al Caminero con el Entronque Ocotepec a través de la carretera Mex 095D.

Las casetas de México se pueden pagar en efectivo o con un TAG y su precio varia:

IAVE de CAPUFE tiene un precio de 90 pesos

PASE se vende entre 100 y 150 pesos, el costo de activación es de 150 pesos

Televía cuesta entre 150 y 200 pesos y existe la opción de comprarlo con saldo

Es importante verificar los puntos de venta oficiales y consultar los precios del peaje antes de realizar tu viaje.

