Caos en la carretera México-Cuernavaca; hay largas filas con decenas de autos varados

La mañana de este jueves se registran largas filas de autos en la carretera México-Cuernavaca lo que esta generando caos en la zona.

Caos en la carretera México-Cuernavaca
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Se registra carga vehicular en la carretera México-Cuernavaca hoy jueves 5 de febrero, en redes sociales se compartieron fotos y videos de los coches completamente varados, así que si planeas utilizar esta autopista te recomendamos que busques alternativas viales.

Largas filas en la carretera México-Cuernavaca

Mediante redes sociales, Caminos y Puentes Federales ( CAPUFE ) informó que en la Plaza de Cobro de Tlalpan hay carga vehicular en ambos sentidos por atención de incidencia.

Según el reporte la carga vehicular se debe a fallas en el sistema de telepeaje de los carriles y aunque personal se encuentra laborando en la zona no se sabe cuánto tiempo tardarán en resolverlo.

¿Cuánto cuesta el peaje de la carretera México-Cuernavaca?

Cabe mencionar que la carretera México-Cuernavaca es una de las más transitadas y de acuerdo con CAPUFE , el costo del peaje para automóvil este 2026 es de 149 pesos correspondientes a la caseta de Tlalpan en el tramo que conecta el Monumento al Caminero con el Entronque Ocotepec a través de la carretera Mex 095D.

Las casetas de México se pueden pagar en efectivo o con un TAG y su precio varia:

  • IAVE de CAPUFE tiene un precio de 90 pesos
  • PASE se vende entre 100 y 150 pesos, el costo de activación es de 150 pesos
  • Televía cuesta entre 150 y 200 pesos y existe la opción de comprarlo con saldo

Es importante verificar los puntos de venta oficiales y consultar los precios del peaje antes de realizar tu viaje.

