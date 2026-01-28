Últimas semanas para la verificación vehicular en Jalisco: habrá sanciones y multas a estas placas

Las últimas semanas para la verificación vehicular en Jalisco ya están aquí, y el tiempo se agota para los conductores que aún no cumplen con esta obligación. A partir de febrero, las sanciones y multas a estas placas serán inevitables si no se actualiza la verificación en tiempo y forma.

¿Qué placas serán sancionadas y multadas en Jalisco si no hacen la verificación vehicular?

Las placas terminadas en número 1 son las primeras que enfrentarán multas durante febrero, ya que su periodo de verificación vehicular correspondió al bimestre enero-febrero. Los conductores que no cumplieron con este trámite obligatorio ahora están sujetos a sanciones económicas y restricciones de circulación.

Posteriormente, las autoridades aplicarán el mismo criterio para las placas terminadas en 2, cuyo periodo de verificación abarca el bimestre marzo-abril según el calendario estatal vigente. La Policía Vial intensificará los operativos para detectar vehículos que no cuenten con la verificación actualizada y aplica las medidas correspondientes.

Además de las multas económicas, los conductores que circulen sin verificación vehicular pueden enfrentar la retención temporal de sus coches durante los operativos. Las autoridades estatales mantienen el programa "Verificación Responsable" como estrategia prioritaria para reducir emisiones contaminantes y proteger la salud pública en toda la entidad.

Las placas en terminación 1 serán las primeras multadas por falta de verificación vehicular. |Sedema

¿Cuánto cuestan las multas por no hacer la verificación vehicular en Jalisco?

Las sanciones económicas para quienes no realizan la verificación vehicular tienen un costo que alcanzó los dos mil 78 pesos mexicanos durante 2024, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Para 2026, las autoridades estatales aún no han confirmado oficialmente si este monto permanece vigente o sufrió ajustes.

La multa se aplica de manera administrativa, y el monto puede variar. Sin embargo, los conductores deben estar preparados para cubrir este costo si no cumplen con la verificación vehicular en las fechas establecidas.

Es importante señalar que, aunque la verificación es gratuita para quienes cumplieron con el refrendo, no verificar en tiempo y forma tendrá consecuencias. Además de las sanciones económicas, los conductores podrían enfrentar restricciones en la circulación.