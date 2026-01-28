Adiós al cambio de placas gratis en Jalisco: definen la fecha y el monto que tienes que pagar

Los automovilistas cuentan con una última oportunidad para aprovechar el beneficio del cambio de placas gratis en Jalisco antes de que este programa llegue a su fin. Las autoridades estatales definieron la nueva fecha para concluir este incentivo que beneficia a miles de conductores que renovaron su refrendo durante el año pasado y todavía portan modelos antiguos de láminas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nueva fecha de prórroga para el canje de placas sin costo

La prórroga para el cambio de placas gratis estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Este periodo depende de la terminación de las placas, y se organiza por meses de la siguiente forma:



Enero : terminaciones 1, 2, 3 y 4

: terminaciones 1, 2, 3 y 4 Febrero : terminaciones 4, 5, 6 y 7

: terminaciones 4, 5, 6 y 7 Marzo: terminaciones 7, 8, 9 y 0

Las placas que deben sustituirse de manera obligatoria son aquellas con los diseños denominados "Maguey", "Minerva" y "Gota" en sus versiones roja y verde. Estos modelos no satisfacen los requisitos técnicos establecidos por la norma federal NOM-001-SCT-2-2016, la cual regula las especificaciones de las placas vehiculares en todo el país.

¿Cuánto costará el trámite después del 31 de marzo?

A partir del 1 de abril de 2026, el cambio de placas en Jalisco dejará de ser gratuito. Los conductores que no aprovechen la prórroga deberán pagar por el trámite, y el costo podría superar los 2,500 pesos dependiendo del tipo de vehículo y la terminación de las placas.

Esta es la fecha en que debes de cambiar tus placas gratis si vives en Jalisco. |X/@GobiernoJalisco

El costo varía según diversos factores. Si aún no has hecho el canje y necesitas realizarlo en los primeros meses de 2026, es importante que tomes en cuenta esta tarifa para evitar sorpresas al momento de realizar el trámite.

Documentación requerida para el cambio de placas

Es fundamental llevar tanto los originales como las copias de cada documento, ya que el personal verificará la autenticidad de la información proporcionada antes de autorizar la expedición de las nuevas láminas vehiculares. Los documentos necesarios para completar el proceso son:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) en original y copia

(credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) en original y copia Documento que acredite la propiedad del vehículo : Factura original, sentencia judicial o cesión de derechos, también en original y copia

: Factura original, sentencia judicial o cesión de derechos, también en original y copia Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días naturales

con antigüedad no mayor a 90 días naturales Comprobante de verificación vehicular (puede estar aprobado o no aprobado)

La autoridad verifica que toda la documentación corresponda al propietario registrado y al vehículo en cuestión. Los conductores que presenten documentos incompletos, vencidos o que no cumplan con los requisitos establecidos no podrán finalizar el trámite y deberán reagendar su cita una vez que subsanen las observaciones correspondientes.