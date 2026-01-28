Atención placas con terminación 4, 5, 6 y 7 en Jalisco: esta es la fecha límite para cambiarla gratis por la nueva

Los propietarios de vehículos con placas en Jalisco que tengan terminación 4, 5, 6 o 7 deben estar al tanto de la fecha límite para cambiarla gratis por la nueva. Esta es una oportunidad única para realizar el trámite sin costo adicional.

Es crucial que los dueños de autos con estas terminaciones aprovechen el beneficio antes de que finalice el plazo. De no hacerlo, tendrán que realizar el cambio de placas con costos adicionales.

Esta es la fecha límite para cambiar gratis las placas con terminación 4, 5, 6 y 7 en Jalisco

El sábado 28 de febrero es el día señalado por la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco. Quienes no realicen el canje antes de esa fecha deberán pagar un costo extra para obtener la nueva placa . Este plazo aplica exclusivamente para terminaciones 4, 5, 6 y 7.

Es importante recordar que este cambio es obligatorio para aquellos vehículos con placas de diseño “Maguey”, “Minerva” o “Gota”. Estos modelos no cumplen con la norma federal que regula las características técnicas de las placas en todo el país.

El Gobierno de Jalisco ha implementado esta medida para reducir la alta demanda registrada durante 2025. Durante el último trimestre de ese año, más de 450 mil placas fueron sustituidas, destacando especialmente el mes de diciembre con un alto número de canjes realizados.

Si tienes placas de terminación 4, 5, 6 y 7, esta es la fecha límite para cambiarla gratis en Jalisco.|Gobierno de Jalisco

¿Quiénes pueden aprovechar la prórroga gratuita?

La extensión del plazo sin costo aplica únicamente para propietarios que cumplan con requisitos específicos establecidos por la Secretaría de la Hacienda Pública. El beneficio no incluye a quienes requieran actualizar información en su registro vehicular, como cambios de titular o modificaciones de domicilio fiscal. Los conductores elegibles son aquellos que:

Hayan cubierto el pago del refrendo correspondiente al ejercicio fiscal 2025

Mantengan su vehículo registrado de manera activa en el padrón vehicular del estado

No necesiten realizar modificaciones en los datos de propiedad o domicilio asociados al automóvil

Las autoridades estatales recomiendan agendar cita previa para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en las oficinas recaudadoras. Quienes dejen pasar la fecha límite deberán asumir el costo completo del trámite, que incluye la emisión de nuevas placas y la actualización del registro vehicular.