El precio del pollo se dispara en a comienzos de febrero en el Edomex

El aumento en el precio del pollo se ha convertido en un tema que preocupa fuertemente a la ciudadanía, ya que es uno de los alimentos más consumidos en México y poco a poco se va convirtiendo en un lujo. Si bien se ha registrado un aumento sostenido a nivel nacional, los datos en el Estado de México son un ejemplo claro del problema.

Comprar pollo para la comida era una de las opciones más "económicas" y saludables, ya que es rico en proteína y se podían conseguir piezas como pierna y muslo a precios razonables; sin embargo, ahora cuestan casi lo mismo que una pechuga, lo que representa un duro golpe al bolsillo.

El nuevo precio del pollo en el Edomex

El equipo de Fuerza Informativa Azteca investigó la situación en algunos mercados del Estado de México y el aumento en los precios por kilo es superior a los $20 pesos. Por ejemplo, una vendedora local aseguró que el costo por la pierna y el muslo estaba, aproximadamente, en $65 pesos, pero ahora con el aumento de febrero el costo se elevó a $85 - $90 pesos.

Aunque el costo es diferente en cada mercado, el aumento de precios es una tendencia constante en todos ellos y las familias mexicanas han sido las más afectadas. Por ejemplo, la pechuga de pollo se mantiene como lo más caro, con precios por kilo que han llegado a los $160 pesos e incluso más.

El aumento que han tenido algunos alimentos de la canasta básica en 2026

El pollo es un ejemplo de los muchos alimentos que han subido de precio este 2026. De acuerdo con los datos del INEGI, algunos productos de la canasta básica que han tenido incrementos de entre el 7% y el 20% este año son:



Carne de res

Pescado

Leche

Tortilla

Frijoles

Arroz

Aceite

Entre algunos otros. Todo esto ha provocado que las familias tengan que renunciar a algunos alimentos y sustituirlos por otros en su alimentación diaria, convirtiendo en "lujos" lo que antes era "normal".