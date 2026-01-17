¡Para un caldito! Costo de la pechuga, pollo entero y muslo en CDMX

El pollo es la proteína que más se consume en México y si quieres empezar la dieta y comer pechuga de pollo con ensalada o si vas a preparar caldito, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conoce cuál será su precio en la semana del 18 al 23 de enero.

Precio del pollo en CDMX

En la CDMX, el precio del pollo entero varia dependiendo de la marca y el kilo cuesta entre 62.50 y 65.00 pesos.

La pechuga tiene un precio de 102.00 pesos como mínimo y 110.00 pesos como máximo.

El muslo se vende en 30.00 pesos como mínimo y 36.00 pesos como máximo.

El retazo tiene un precio de 30.00 pesos como mínimo y 36.00 pesos como máximo.

¿Cuánto cuesta el pollo en el supermercado?

En Walmart, la pechuga de pollo tiene un precio de entre 140.00 y 162.00 pesos. El muslo se vende en 134.00 pesos y el pollo entero se vende en 50.00 pesos.

En Chedraui , la pechuga sin hueso se vende en 191.00 pesos, el pollo entero en 45.00 pesos.

Beneficios de comer pollo

De acuerdo con la doctora María del Pilar Castañeda, comer pollo tiene varios beneficios entre los que destacan:

Es una fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina 3 y minerales como calcio, hierro, zinc y sodio.



Es de fácil digestión y tiene poca grasa.



Al tener un sabor neutro se pude preparar con otros alimentos.

Inflación aumenta precio de pollo, res y cerdo en México

