Circulación complicada en la México-Querétaro hoy 4 de febrero; bloqueos en carreteras y autopistas

Automovilistas tomen sus precauciones al circular por las carreteras y autopistas hoy miércoles 4 de febrero, pues se registran cierres por bloqueos y accidentes.

La autopista Querétaro-Irapuato está cerrada en dirección a Querétaro, luego de la volcadura de un camión a la altura del kilómetro 62, por lo que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) alerta a los conductores para evitar esta vialidad.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Querétaro - Irapuato, km 62, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino y volcadura). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) February 4, 2026

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

Después de estar cerrada por varios minutos, la circulación en la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México (CDMX) se restableció a la altura del kilómetro 72. Un choque provocó la reducción de carriles aproximadamente a la 1:17 de la mañana, lo que provocó afluencia sobre la vialidad.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 72, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) February 4, 2026

Carretera Córdoba-La Tinaja

Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial en la circulación luego de un accidente en el kilómetro 013+650 de la carretera Córdoba-La Tinaja, en Veracruz.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 013+650 de la carretera Córdoba - Ent. La Tinaja. Maneje con precaución. pic.twitter.com/u4JXM0NW7N — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 4, 2026

