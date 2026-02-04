inklusion.png Sitio accesible
Marcha de trabajadores del Metro y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy

Circulación complicada en la México-Querétaro hoy 4 de febrero; bloqueos en carreteras y autopistas

Continúan los cierres en carreteras y autopistas por bloqueos y accidentes hoy miércoles; la circulación es pesada en la México-Querétaro.

Bloqueos en carreteras y autopistas hoy 4 de febrero
CAPUFE y Guardia Nacional alertan de carreteras cerradas y cierres en la circulación por bloqueos y accidentes este miércoles.|@GN_Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Automovilistas tomen sus precauciones al circular por las carreteras y autopistas hoy miércoles 4 de febrero, pues se registran cierres por bloqueos y accidentes.

La autopista Querétaro-Irapuato está cerrada en dirección a Querétaro, luego de la volcadura de un camión a la altura del kilómetro 62, por lo que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) alerta a los conductores para evitar esta vialidad.

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

Después de estar cerrada por varios minutos, la circulación en la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México (CDMX) se restableció a la altura del kilómetro 72. Un choque provocó la reducción de carriles aproximadamente a la 1:17 de la mañana, lo que provocó afluencia sobre la vialidad.

Carretera Córdoba-La Tinaja

Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial en la circulación luego de un accidente en el kilómetro 013+650 de la carretera Córdoba-La Tinaja, en Veracruz.

