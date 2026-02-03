A qué hora es la marcha de trabajadores del Metro CDMX este 4 de febrero

La marcha de trabajadores del Metro CDMX podría perjudicar gravemente a los usuarios que todos los días usan este medio de transporte, ya que movilizará a los empleados que forman parte Sindicato este miércoles 4 de febrero.

Al asegurar falta de presupuesto necesario para la compra de materiales y refacciones para dar mantenimiento a los trenes y mejores condiciones laborales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizará una marcha que afectará las calles de la ciudad, sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿A qué hora será la marcha de trabajadores del Metro?

La marcha de trabajadores sindicalizados del Metro CDMX comenzará a las 15:30 horas, en la estación Balderas. El destino es el Zócalo, por lo que se esperan cierres en:

Balderas

Avenida Independencia

16 de sepiembre

¿Se suspenderá el servicio del Metro?

La baja participación sí podría afectar el paso de trenes en las líneas del Metro, sobre todo en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

Además se contemplan gran afluencia en las estaciones del Metrobús cercanas y el cierre de calles durante la marcha.

¿Qué exigen los trabajadores del Metro CDMX?

Los trabajadores exigen presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones para dar mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, además de otros temas de índole laboral. Es por eso que piden la atención urgente de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

