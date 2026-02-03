Carreteras cerradas hoy 3 de febrero por accidentes y presencia de neblina

La mañana de este martes 3 de febrero se registran cierres en la carretera debido a accidentes y obras, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar contratiempos, conoce cuáles son las autopistas con afectaciones.

Cierre en carreteras por accidentes

En la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en el kilómetro 208 con dirección a Acatzingo se registra reducción de carriles debido a que se realizan maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

También hay cierre en la autopista Acayucan-Cosoleacaque en el kilómetro 16 con dirección a Cosoleacaque debido a un accidente de un tracto camión.

Carreteras cerradas por neblina

Por otra parte, en la carretera Acatzingo- Cd. Mendoza se registra presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata por lo que se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución.

🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 3, 2026

Ángeles Verdes brindan asistencia en carreteras

Los Ángeles Verdes brindan atención a 233 tramos carreteros que se distribuyen a lo largo de los 32 estados de la república para brindar apoyo a los viajeros.

Además, del apoyo en carretera en fallas del vehículo desde llantas ponchadas hasta problemas mayores, cuentan con servicio de información gratuita a los turistas y para solicitar ayuda solo debes marcar al 078. El horario de atención es de las 08:00 a las 20:00 horas los 365 días.

