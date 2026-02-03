Carreteras cerradas hoy 3 de febrero por accidentes y presencia de neblina
Si vas a salir a carretera, toma previsiones debido a que hay cierres por accidentes y por condiciones climáticas adversas.
La mañana de este martes 3 de febrero se registran cierres en la carretera debido a accidentes y obras, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar contratiempos, conoce cuáles son las autopistas con afectaciones.
Cierre en carreteras por accidentes
En la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en el kilómetro 208 con dirección a Acatzingo se registra reducción de carriles debido a que se realizan maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.
También hay cierre en la autopista Acayucan-Cosoleacaque en el kilómetro 16 con dirección a Cosoleacaque debido a un accidente de un tracto camión.
Carreteras cerradas por neblina
Por otra parte, en la carretera Acatzingo- Cd. Mendoza se registra presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata por lo que se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución.
Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
Ángeles Verdes brindan asistencia en carreteras
Los Ángeles Verdes brindan atención a 233 tramos carreteros que se distribuyen a lo largo de los 32 estados de la república para brindar apoyo a los viajeros.
Además, del apoyo en carretera en fallas del vehículo desde llantas ponchadas hasta problemas mayores, cuentan con servicio de información gratuita a los turistas y para solicitar ayuda solo debes marcar al 078. El horario de atención es de las 08:00 a las 20:00 horas los 365 días.
