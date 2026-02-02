¿Cambia por día festivo? Así aplica el Hoy No Circula el 2 de febrero en CDMX y Edomex

Este lunes 2 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula aplicará de forma habitual en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex). No importa que sera un día festivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantendrá el programa de manera normal, con el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Autos que NO circulan este 2 de febrero

De acuerdo con el calendario oficial, durante este lunes no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Que tengan engomado color amarillo.

Que su último dígito de placa sea 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Esta restricción es válida tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los municipios conurbados del Edomex donde opera el programa. Destaca que autos con holograma 00 y 0, así como vehículos eléctricos e híbridos, transporte público, de emergencia, escolar y unidades conducidas por personas con discapacidad, siempre que cuenten con la documentación correspondiente, pueden circular sin restricción hoy.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Las autoridades de tránsito de la CDMX y el Edomex han establecido sanciones económicas para quienes infrinjan la restricción. En este 2026, la multa por circular en día prohibido va de aproximadamente 20 a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto estimado de entre 2,300 y 3,500 pesos.

Además del pago económico, los vehículos que no respeten la restricción pueden ser trasladados al corralón y generar cargos adicionales por arrastre y estancia

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.