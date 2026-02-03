Adiós a las propinas para meseros en México: cambia la normativa para clientes y trabajadores

Faltando pocas semanas para el cambio de estación, la afluencia de comensales y turistas en bares, cafés y restaurantes de México incrementa considerablemente. Ante este escenario de alto consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) emitió una advertencia clara y contundente para evitar abusos: la propina no es obligatoria y bajo ninguna circunstancia puede aparecer cobrada automáticamente en tu cuenta final.

La dependencia federal recordó que incluir cargos adicionales sin el consentimiento expreso del cliente se clasifica como una práctica comercial abusiva. Por ello, la recomendación principal para esta temporada es revisar a detalle el ticket de consumo antes de pagar.

Tu dinero, tu decisión: cero cobros automáticos

Iván Escalante, titular de la Profeco , enfatizó que la propina debe entenderse únicamente como una gratificación voluntaria. Este monto económico nace como un gesto de agradecimiento por recibir un servicio excepcional o una atención directa de calidad, pero jamás debe ser una imposición.

Cuando un establecimiento exige este pago o lo suma al total sin preguntar, se desvirtúa el propósito de la gratificación. Las autoridades han sido claras al señalar que ningún negocio puede condicionar el servicio a cambio de una propina, ya que legalmente es una decisión exclusiva del consumidor.

Si detectas esta irregularidad, Escalante hizo un llamado directo a la acción: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo”.

Lo que dice la ley y montos sugeridos

El respaldo legal de esta medida se encuentra en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La normativa prohíbe explícitamente a los proveedores aplicar métodos coercitivos, desleales o cláusulas abusivas en el abastecimiento de productos y servicios.

Aunque no existe una regla que te obligue a dejar dinero extra, existen costumbres arraigadas en el servicio mexicano. Aquí te detallamos los puntos clave sobre los montos y cómo actuar:

Monto sugerido: Por costumbre social, la propina suele oscilar entre el 10% y el 15% del total del consumo, pero esto no es una ley.

Por costumbre social, la suele oscilar del total del consumo, pero esto no es una ley. Libertad total: Si decides no dejar propina, el establecimiento no puede retenerte ni obligarte.

Si decides no dejar propina, el establecimiento no puede retenerte ni obligarte. Reconocimiento extra: Si el servicio fue extraordinario, tú decides si deseas dejar un 20% o más; el límite lo pone tu presupuesto y satisfacción.

Si el servicio fue extraordinario, tú decides si deseas dejar un 20% o más; el límite lo pone tu presupuesto y satisfacción. Canales de denuncia: Ante cualquier cobro indebido, puedes levantar una queja a través del "Teléfono del Consumidor" o por los correos electrónicos oficiales de la Profeco.