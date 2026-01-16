Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes aplican al pago único de $2,500 pesos y cómo cobrarlo?

En 2026 el apoyo educativo federal cambia para miles de familias, con una actualización clave que impacta la economía escolar. La Beca Rita Cetina tendrá pago único y otorgará 2,500 pesos en primaria, según autoridades federales, con reglas distintas a secundaria del próximo ciclo escolar.

El nuevo esquema busca ampliar la cobertura social y facilitar el acceso a recursos básicos durante el ciclo escolar. Padres y tutores deberán informarse en sus escuelas, ya que las autoridades definirán fechas, requisitos y mecanismos de registro durante el primer trimestre del año escolar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo será el pago de la Beca Rita Cetina en 2026?

La estructura de pagos de la Beca Rita Cetina presentará dos modalidades distintas según el nivel educativo del estudiante. Los alumnos de primaria recibirán un depósito anual único, mientras que los de secundaria mantendrán el esquema bimestral vigente.

Los montos establecidos para cada nivel educativo son los siguientes:

Primaria (1° a 6° grado) : Pago único anual de 2,500 pesos por estudiante

: Pago único anual de 2,500 pesos por estudiante Secundaria (1° a 3°): 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado

El depósito se realiza mediante tarjeta del Banco del Bienestar. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en cajeros de esta institución o realizar pagos directamente en comercios afiliados que acepten este método.

La Beca Rita Cetina 2026 dará un pago único para los estudiantes de primaria|Gobierno de Baja California Sur

Inversión y alcance del programa de becas educativas

Durante 2025, la Beca Rita Cetina benefició a 8 millones 851,348 estudiantes con una inversión superior a 76,622 millones de pesos. El programa forma parte de una estrategia más amplia que incluye otras modalidades de apoyo educativo en el país.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar registra un crecimiento significativo desde su creación en 2019. Los beneficiarios de todas las becas (Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro) pasaron de 7.2 millones a 13.3 millones en 2025, con meta de alcanzar 22.8 millones para cierre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a la Beca Rita Cetina en primaria?

Todos los estudiantes de primero a sexto grado de primaria que asistan a escuelas públicas escolarizadas podrán acceder al beneficio. Los padres de familia y tutores deberán acudir a las asambleas informativas que cada plantel organizará a partir de febrero para conocer los requisitos específicos.

Las autoridades escolares comunicarán las fechas exactas de estas reuniones informativas en cada institución educativa. Durante estos encuentros, los servidores de la Nación explicarán la documentación necesaria y el proceso completo para registrar a los estudiantes en el programa de apoyo económico.