Calendario de la SEP revela segundo puente en febrero 2026 con tres días de descanso

Millones de alumnos de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) gozaron de cuatro días de descanso gracias al fin de semana largo que comenzó el viernes 30 de enero y terminó el lunes 2 de febrero. Lo mejor de todo es que tendrán que esperar muy poco para gozar de otro "puente".

La SEP confirmó en su calendario que habrá un segundo fin de semana largo durante el mes de febrero en donde los estudiantes de nivel básico podrán faltar a la escuela durante tres días seguidos.

El segundo puente que tendrá la SEP en febrero

De está manera, de acuerdo con lo establecido en el calendario de la SEP para el actual ciclo escolar, el próximo viernes 27 de febrero no habrá clases, confirmando que los alumnos podrán descansar tres días seguidos y comenzar el mes de marzo con energía.

Recordemos que, por motivo del Consejo Técnico Escolar (CTE) no hay clases el último viernes de cada mes, algo que aplicará durante febrero y que permitirá que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se puedan quedar en casa.

¿Cuándo serán las próximas vacaciones según la SEP?

Una vez que regresen a clases, los alumnos tendrán que esperar poco tiempo para el siguiente descanso, ya que durante el mes de marzo no habrá clases el lunes 16, provocando otro puente.

Además, las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el viernes 10 de abril, con dos semanas completas sin actividades para todos los estudiantes.

De hecho, las vacaciones de Semana Santa serán un poco más largas, ya que desde el viernes 27 de marzo NO habrá clases , de nueva cuenta, por el Consejo Técnico; sin mencionar que durante esa semana es la firma de boletas.

El nuevo calendario escolar de la SEP tiene 185 días de clases, es decir cinco menos que los anteriores. |SEP

