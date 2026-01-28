SEP abre vacante con sueldo de 66 mil pesos y estos son los requisitos

A comienzos de año suelen abrirse muchas ofertas de trabajo y es por eso que ahora encontramos una vacante muy interesante en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque la oferta es variada, destaca una con un sueldo superior a los 66 mil pesos mensuales y aquí te contamos los detalles.

Cabe destacar que todas las vacantes de gobierno las podemos encontrar en la página oficial de " trabajaen.gob.mx ", portal en el que debes de registrarte para poder participar en este proceso.

La vacante de la SEP como Director de Programas

El puesto es para Dirección de Programas, Acciones y Estrategias de Formación a Distancia en la Ciudad de México (CDMX), con un sueldo de 66 mil 362 pesos, con las siguientes funciones:



Coordinar los criterios y lineamientos para el diseño tecnopedagógico de programas en línea y a distancia

Requisitos para aplicar a la vacante de la SEP

Cabe destacar que se trata de una vacante que pide como requisito indispensable una licenciatura terminada, con título y cédula profesional en carreras afines a Computación e Informática, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, Humanidades, Ciencias Sociales, Política y Gestión Social o Psicología.

Experiencia mínima de 6 años en pedagogía en el área de teoría y métodos educativas

en pedagogía en el área de teoría y métodos educativas Experiencia en planificación de educación

Experiencia en Ciencias Tecnolóogicas

Liderazgo de equipo y capacidad de negociación

Disponibilidad para viajar

Recuerda, el tiempo límite para postularse es el 5 de febrero.

