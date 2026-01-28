SEP abre vacante con sueldo de 66 mil pesos y estos son los requisitos
El registro para la vacante de la SEP termina el jueves 5 de febrero, por lo que es importante realizar el proceso antes de esa fecha para ser considerado.
A comienzos de año suelen abrirse muchas ofertas de trabajo y es por eso que ahora encontramos una vacante muy interesante en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque la oferta es variada, destaca una con un sueldo superior a los 66 mil pesos mensuales y aquí te contamos los detalles.
Cabe destacar que todas las vacantes de gobierno las podemos encontrar en la página oficial de " trabajaen.gob.mx ", portal en el que debes de registrarte para poder participar en este proceso.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
La vacante de la SEP como Director de Programas
El puesto es para Dirección de Programas, Acciones y Estrategias de Formación a Distancia en la Ciudad de México (CDMX), con un sueldo de 66 mil 362 pesos, con las siguientes funciones:
- Coordinar los criterios y lineamientos para el diseño tecnopedagógico de programas en línea y a distancia
- Dirigir operaciones de educación en línea para proyectos de la DGFC, alineadas con políticas y necesidades de formación
- Supervisar que los programas en línea mantengan un enfoque integral, equitativo y con perspectiva de género y derechos humanos
- Proporcionar criterios para crear y evaluar recursos educativos abiertos que apoyen la formación y práctica docente
Requisitos para aplicar a la vacante de la SEP
Cabe destacar que se trata de una vacante que pide como requisito indispensable una licenciatura terminada, con título y cédula profesional en carreras afines a Computación e Informática, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, Humanidades, Ciencias Sociales, Política y Gestión Social o Psicología.
- Experiencia mínima de 6 años en pedagogía en el área de teoría y métodos educativas
- Experiencia en planificación de educación
- Experiencia en Ciencias Tecnolóogicas
- Liderazgo de equipo y capacidad de negociación
- Disponibilidad para viajar
Recuerda, el tiempo límite para postularse es el 5 de febrero.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.