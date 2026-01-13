¡Impactante hallazgo en Tailandia! Abandonan a bebé dentro de un inodoro

Un bebé fue abandonado dentro del depósito de agua de un inodoro, en un edificio de oficinas en la ciudad de Bangkok, Tailandia.

El caso causó le dio la vuelta al mundo y causó indignación, pues la bebé, de tan solo un día de nacida, se encontraba sumergida dentro del retrete. Te contamos los detalles de este lamentable suceso ocurrido en la capital de Tailandia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hallan a bebé sumergido en el depósito de agua de un inodoro

Mientras realizaba su labor diaria, una trabajadora de limpieza de un edificio en Bangkok escuchó un llanto de bebé que provenía del baño del tercer piso. La mujer se llevó una gran sorpresa cuando entró a uno de los baños y descubrió a una recién nacida sumergida en el depósito de agua de uno de los inodoros.

La pequeña de apenas un día de nacida se encontraba completamente desnuda y presentaba las manos pálidas y encogidas por la inmersión. En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede observar que la recién nacida recién nacida incluso tenía el cordón umbilical.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé abandonada en un inodoro en Tailandia?

Tras el hallazgo, la trabajadora dio aviso a los servicios de emergencia que acudieron de inmediato para atender a la pequeña que pesaba alrededor de 2.7 kilos. Los paramédicos trasladaron de inmediato a la bebé al Hospital Sirindhorn para darle la atención que requería. Sorprendentemente, se confirmó que estaba ilesa y su estado de salud es estable.

Horrible.



Una bebé recién nacida fue hallada en el depósito de un retrete en Tailandia.



Una limpiadora la encontró llorando.



Tenía las manos arrugadas por haber estado en el agua durante horas.



Es un milagro que haya sobrevivido.



Debemos seguir defendiendo la dignidad de los… pic.twitter.com/BrYzmpFF0H — Ignacio Arsuaga (@iarsuaga) January 13, 2026

Por el momento, la policía de Bangkok continúa investigando el caso y ya realizan la revisión de las cámaras de seguridad dentro y fuera del edificio con la finalidad de identificar a la persona que abandonó a la bebé en un baño.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

