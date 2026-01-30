¡En pleno puente! Accidentes viales y obras provocan cierres en carreteras de México hoy

Este fin de semana es puente, y si vas a salir a autopista te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cierres por accidentes y obras de mantenimiento, aquí te decimos qué carreteras están cerradas hoy 30 de enero.

Cierre de carreteras por accidentes

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en la carretera Querétaro-Irapuato hay reducción de carriles debido a un accidente vehicular.

En la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 13 con dirección a Nuevo Teapa hay reducción de carriles por accidente.

Hay cierre de la circulación en ambos sentidos en la carretera Las Choapas-Ocozocoautla en el kilómetro 157 debido a que se realizan maniobras para retirar una unidad siniestrada.

La autopista Acatzingo-Cd Mendoza en el kilómetro 174 con dirección a Acatzingo hay cierre parcial en la circulación por choque.

En Puebla hay cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 183+800 de la autopista Tulancingo-Tihuatán del tramo Ávila Camacho-Cañada Rica con dirección a Tijuatlán.

También hay cierre parcial por accidente vial cerca del kilómetro 137+500 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey.

Por accidente vial hay cierre parcial cerca del kilómetro 021+500 de la autopista Córdoba con dirección a La Tinaja.

#TomePrecauciones en #NL continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 137+500 de la carretera Cd. Victoria-Monterrey, con dirección Monterrey. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YgcNMA556i — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 30, 2026

Autopistas cerradas por obras

Además, en el kilómetro 16 de la autopista Nuevo-Teapa hay intermitencia en la circulación debido a obras de mantenimiento sobre el Puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime.

En la autopista México-Querétaro en la Plaza de Cobro Tepotzotlán hay carga vehicular en ambos sentidos.

Así que si tenías pensando utilizar alguna de estas carreteras te recomendamos tomar previsiones o buscar alternativas para que evites quedarte varado y tardes más tiempo en llegar a tu destino.

