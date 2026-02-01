Ni los tamales se salvan; Frente Frío 32 y masa polar traen heladas este 2 de febrero Día de la Candelaria
Este lunes 2 de febrero se registrarán temperaturas de hasta 15 grados bajo cero por causa del frente frío.
El clima en México seguirá afectado por la masa de aire polar asociada al Frente Frío 32, lo que provocará una mañana muy helada este 2 de febrero, Día de la Candelaria, por lo que te recomendamos que te comas los tamales antes de que se enfríen.
Los termómetros descenderán hasta -15 grados bajo cero en algunas regiones de la República mexicana. Te contamos en qué entidades van a pasar un lunes helado hoy 2 de febrero.
Frío extremo afecta a personas en situación de calle
Día de la Candelaria con frío polar: Frente Frío 32 provoca heladas en México
Este Día de la Candelaria muchos mexicanos acostumbran salir a primera hora para conseguir sus tamales. Si es tu caso, te recomendamos que no dejes la chamarra, pues habrá temperaturas heladas durante la madrugada y la noche.
En las zonas serranas de Chihuahua el termómetro registrará temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas. En las zonas altas de Baja California, Sonora y Durango se registraron temperaturas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes.
Las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán una temperatura de -5 a 0 °C.
Mientras que en la CDMX, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Chiapas habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.
Masa de aire #Ártico que acompañó al #FF núm. 32, genera ambiente muy frío en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país, ademas de viento muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec. Más información: https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/WCSpKgZWdn— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 2, 2026
¿En qué estados va a llover en México?
Las lluvias no ceden debido a un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, por lo que hay probabilidades de lluvias fuertes en Michoacán.
Chubascos en: Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero y Oaxaca.y, algunas lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Recomendaciones en temporada de frío
- Abrígate bien: usa ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes, sobre todo por la mañana y noche.
- Evita cambios bruscos de temperatura: cubrir boca y nariz ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.
- Mantente hidratado: aunque no sientas sed, toma líquidos y consume frutas ricas en vitamina C.
- Cuida a los más vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y mascotas necesitan mayor protección.
- Ventila tu hogar: si usas calentadores o anafres, evita intoxicaciones por monóxido de carbono.
- No enciendas fogatas en interiores: es un riesgo grave para la salud.
- Consume alimentos calientes: caldos, atole y bebidas tibias ayudan a mantener el calor corporal.
- Atiende síntomas a tiempo: si hay tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, acude al médico.
