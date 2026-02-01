Ni los tamales se salvan; Frente Frío 32 y masa polar traen heladas este 2 de febrero Día de la Candelaria

El clima en México seguirá afectado por la masa de aire polar asociada al Frente Frío 32, lo que provocará una mañana muy helada este 2 de febrero, Día de la Candelaria, por lo que te recomendamos que te comas los tamales antes de que se enfríen.

Los termómetros descenderán hasta -15 grados bajo cero en algunas regiones de la República mexicana. Te contamos en qué entidades van a pasar un lunes helado hoy 2 de febrero.

Frío extremo afecta a personas en situación de calle

Día de la Candelaria con frío polar: Frente Frío 32 provoca heladas en México

Este Día de la Candelaria muchos mexicanos acostumbran salir a primera hora para conseguir sus tamales. Si es tu caso, te recomendamos que no dejes la chamarra, pues habrá temperaturas heladas durante la madrugada y la noche.

En las zonas serranas de Chihuahua el termómetro registrará temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas. En las zonas altas de Baja California, Sonora y Durango se registraron temperaturas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes.

Las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán una temperatura de -5 a 0 °C.

Mientras que en la CDMX, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Chiapas habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

Masa de aire #Ártico que acompañó al #FF núm. 32, genera ambiente muy frío en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país, ademas de viento muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec. Más información: https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/WCSpKgZWdn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 2, 2026

¿En qué estados va a llover en México?

Las lluvias no ceden debido a un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, por lo que hay probabilidades de lluvias fuertes en Michoacán.

Chubascos en: Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero y Oaxaca.y, algunas lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones en temporada de frío

Abrígate bien : usa ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes, sobre todo por la mañana y noche.

: usa ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes, sobre todo por la mañana y noche. Evita cambios bruscos de temperatura : cubrir boca y nariz ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.

: cubrir boca y nariz ayuda a prevenir enfermedades respiratorias. Mantente hidratado: aunque no sientas sed, toma líquidos y consume frutas ricas en vitamina C.

Cuida a los más vulnerables : niñas, niños, adultos mayores y mascotas necesitan mayor protección.

: niñas, niños, adultos mayores y mascotas necesitan mayor protección. Ventila tu hogar: si usas calentadores o anafres, evita intoxicaciones por monóxido de carbono.

No enciendas fogatas en interiores : es un riesgo grave para la salud.

: es un riesgo grave para la salud. Consume alimentos calientes: caldos, atole y bebidas tibias ayudan a mantener el calor corporal.

Atiende síntomas a tiempo: si hay tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, acude al médico.

