inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Despliegan más de mil militares para la búsqueda de mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Ni los tamales se salvan; Frente Frío 32 y masa polar traen heladas este 2 de febrero Día de la Candelaria

Este lunes 2 de febrero se registrarán temperaturas de hasta 15 grados bajo cero por causa del frente frío.

clima 2 de febrero.jpg
Frente frío provoca heladas en el Día de la Candelaria.|Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

El clima en México seguirá afectado por la masa de aire polar asociada al Frente Frío 32, lo que provocará una mañana muy helada este 2 de febrero, Día de la Candelaria, por lo que te recomendamos que te comas los tamales antes de que se enfríen.

Los termómetros descenderán hasta -15 grados bajo cero en algunas regiones de la República mexicana. Te contamos en qué entidades van a pasar un lunes helado hoy 2 de febrero.

Frío extremo afecta a personas en situación de calle

Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Día de la Candelaria con frío polar: Frente Frío 32 provoca heladas en México

Este Día de la Candelaria muchos mexicanos acostumbran salir a primera hora para conseguir sus tamales. Si es tu caso, te recomendamos que no dejes la chamarra, pues habrá temperaturas heladas durante la madrugada y la noche.

En las zonas serranas de Chihuahua el termómetro registrará temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas. En las zonas altas de Baja California, Sonora y Durango se registraron temperaturas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes.

Las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán una temperatura de -5 a 0 °C.

Mientras que en la CDMX, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Chiapas habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

¿En qué estados va a llover en México?

Las lluvias no ceden debido a un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, por lo que hay probabilidades de lluvias fuertes en Michoacán.

Chubascos en: Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero y Oaxaca.y, algunas lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones en temporada de frío

  • Abrígate bien: usa ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes, sobre todo por la mañana y noche.
  • Evita cambios bruscos de temperatura: cubrir boca y nariz ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.
  • Mantente hidratado: aunque no sientas sed, toma líquidos y consume frutas ricas en vitamina C.
  • Cuida a los más vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y mascotas necesitan mayor protección.
  • Ventila tu hogar: si usas calentadores o anafres, evita intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • No enciendas fogatas en interiores: es un riesgo grave para la salud.
  • Consume alimentos calientes: caldos, atole y bebidas tibias ayudan a mantener el calor corporal.
  • Atiende síntomas a tiempo: si hay tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, acude al médico.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Clima

LO MÁS VISTO