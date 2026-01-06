¿Listos para derretirse? Expertos apuntan a que 2026 será el año con más calor en la historia

El año que comienza ha sorprendido en varios aspectos, desde el aspecto geopolítico hasta con sismos de alta magnitud y lo que nos espera, pues según científicos expertos en el clima, el 2026 podría traer consigo altas temperaturas jamás registradas y pasar a la historia como el año en el que más calor se registre.

Si bien 2024 tiene el récord del año más caluroso la Met Office, agencia meteorológica del Reino Unido y sus científicos han alertado sobre un aumento sostenido en la temperatura de la Tierra, se prevé que esto desafíe los planes para contener el impacto ambiental.

¿Por qué hará más calor en 2026?

Según los estudios de la agencia y previsiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las razones por las que el calor no dará tregua en 2026 es debido a la actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero

"Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo", explica la organización.

Récord de calor en 2026

Los resultados de la Met Office indican que la temperatura media mundial en 2026 alcanzará 1,46 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), dentro de un rango probable de 1,34 °C a 1,58 °C.

Esta se encuentra a pocos niveles debajo del máximo histórico de 1,55 °C que nos dejó el 2024, lo que representa el mayor valor documentado en toda la historia. Según los datos de esta proyección "es probable que sea uno de los cuatro años (el 2026) más cálidos para la temperatura media global"

Aunado a esto, los científicos advierten que superar el umbral de 1,5 °C incrementa los riesgos de un alto impacto en el cambio climático. El informe de la Met Office hace un peculiar énfasis en que aun siendo una situación temporal, cada grado o división de aumento traería consigo efectos graves.

