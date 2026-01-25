Feriados en México 2026: Si trabajas estos días del año, por ley deberías cobrar el triple

La Ley Federal del Trabajo (LFT) protege tu salario si laboras en días de descanso obligatorio este 2026. El marco legal obliga a los patrones a cubrir el pago triple a quienes presten sus servicios en las fechas estipuladas por el calendario oficial.

¿Cómo se calcula el pago triple por trabajar un día festivo?

El artículo 75 de la LFT establece que el trabajador tiene derecho a recibir su salario diario más un monto doble adicional, lo que se traduce en un pago triple. Si tu sueldo diario es, por ejemplo, de 300 pesos, la empresa deberá pagarte un total de 900 pesos por ese día laborado.

Si la jornada coincide con un domingo, el patrón debe sumar además la prima dominical del 25% señalada en el artículo 71. Esta remuneración especial es obligatoria e independiente del sueldo base, y cuentas con un plazo de un año para reclamar cualquier irregularidad en tu nómina.

Calendario oficial de días festivos obligatorios en México 2026

Para que no existan dudas sobre cuándo aplica el pago triple, la PROFEDET y la STPS confirman las fechas de descanso obligatorio en el país para este año:

1 de enero : Año Nuevo.

: Año Nuevo. 2 de febrero : Día de la Constitución.

: Día de la Constitución. 16 de marzo : Natalicio de Benito Juárez.

: Natalicio de Benito Juárez. 2 y 3 de abril : Jueves y Viernes Santo.

: Jueves y Viernes Santo. 1 de mayo : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. 16 de septiembre : Aniversario de la Independencia.

: Aniversario de la Independencia. 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana.

: Día de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué hacer si la empresa se niega a pagar el triple?

La PROFEDET ofrece asesoría y representación jurídica gratuita para garantizar que se respete tu remuneración. El proceso inicia con una conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), buscando una solución amistosa que evite un juicio ante los tribunales.

Para recibir apoyo legal, el trabajador debe presentar su identificación oficial, el nombre de la empresa y sus recibos de nómina. La Secretaría del Trabajo sanciona cualquier intento de cobro por estas asesorías, ya que todos los servicios institucionales son gratuitos para proteger los derechos del empleado frente al patrón.