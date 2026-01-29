inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

A partir de ahora, Grupo Salinas no le debe nada al gobierno; y siempre seguirá hablando con la verdad

¡Hay chamba en TV Azteca! Solicitan camarógrafo para puesto fijo con prestaciones y descuentos en Grupo Salinas

La televisora TV Azteca abrió una vacante fija para camarógrafo en Jalisco con prestaciones de ley, descuentos y desarrollo profesional en televisión.

TV Azteca
¡Hay empleo disponible en TV Azteca Jalisco! Buscan un camarógrafo con experiencia para un puesto fijo, con prestaciones de ley y beneficios adicionales como descuentos en Grupo Salinas.|TV Azteca | LinkedIn
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

TV Azteca anunció la apertura de una vacante fija para camarógrafo en Jalisco, dirigida a profesionales con experiencia en televisión y producción audiovisual. La oferta fue difundida recientemente en plataformas de empleo y redes profesionales como LinkedIn.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El puesto es presencial en la zona de Zapopan–Guadalajara y forma parte de la estrategia de TV Azteca para fortalecer su operación técnica, en un contexto donde la calidad visual y la eficiencia en transmisiones se han vuelto claves para la competencia en medios.

¿Qué perfil buscan?

TV Azteca busca profesionales con formación técnica o superior, experiencia comprobable en entornos televisivos y capacidad para trabajar bajo presión durante transmisiones en vivo o grabaciones programadas:

  • Carrera técnica o licenciatura en Comunicación, Electrónica o afín
  • Mínimo dos años de experiencia en televisión
  • Manejo de cámaras y equipo estándar
  • Actitud profesional, compromiso y proactividad

Principales responsabilidades

El camarógrafo será una pieza central en la producción audiovisual, ya que deberá garantizar la correcta operación del equipo y la calidad de imagen que llega a millones de hogares:

  • Revisión anticipada de cámaras, lentes y pedestal
  • Verificación de señal hacia cabina de control
  • Propuesta de encuadres y tiros creativos
  • Resguardo del equipo tras cada transmisión

¿Qué ofrece TV Azteca?

La empresa ofrece un esquema laboral competitivo, enfocado en la estabilidad y el desarrollo profesional dentro de una de las televisoras más importantes del país:

  • Puesto fijo y jornada completa
  • Prestaciones de ley
  • Descuentos en productos y servicios de Grupo Salinas
  • Oportunidades de crecimiento profesional

¿Qué otras ofertas de trabajo hay en TV Azteca?

Además de la vacante en Jalisco, TV Azteca mantiene procesos de reclutamiento abiertos en distintas entidades del país, principalmente en áreas comerciales y de contenidos:

  • Ejecutivo de ventas en CDMX, Tabasco y Michoacán
  • Reportero en Chihuahua
  • Gerencias de ventas en Baja California

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Vacantes Grupo Salinas

LO MÁS VISTO