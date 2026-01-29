¡Hay chamba en TV Azteca! Solicitan camarógrafo para puesto fijo con prestaciones y descuentos en Grupo Salinas

TV Azteca anunció la apertura de una vacante fija para camarógrafo en Jalisco, dirigida a profesionales con experiencia en televisión y producción audiovisual. La oferta fue difundida recientemente en plataformas de empleo y redes profesionales como LinkedIn.

El puesto es presencial en la zona de Zapopan–Guadalajara y forma parte de la estrategia de TV Azteca para fortalecer su operación técnica, en un contexto donde la calidad visual y la eficiencia en transmisiones se han vuelto claves para la competencia en medios.

¿Qué perfil buscan?

TV Azteca busca profesionales con formación técnica o superior, experiencia comprobable en entornos televisivos y capacidad para trabajar bajo presión durante transmisiones en vivo o grabaciones programadas:



Carrera técnica o licenciatura en Comunicación, Electrónica o afín

Mínimo dos años de experiencia en televisión

Manejo de cámaras y equipo estándar

Actitud profesional, compromiso y proactividad

Principales responsabilidades

El camarógrafo será una pieza central en la producción audiovisual, ya que deberá garantizar la correcta operación del equipo y la calidad de imagen que llega a millones de hogares:



Revisión anticipada de cámaras, lentes y pedestal

Verificación de señal hacia cabina de control

Propuesta de encuadres y tiros creativos

Resguardo del equipo tras cada transmisión

¿Qué ofrece TV Azteca?

La empresa ofrece un esquema laboral competitivo, enfocado en la estabilidad y el desarrollo profesional dentro de una de las televisoras más importantes del país:



Puesto fijo y jornada completa

Prestaciones de ley

Descuentos en productos y servicios de Grupo Salinas

Oportunidades de crecimiento profesional

¿Qué otras ofertas de trabajo hay en TV Azteca?

Además de la vacante en Jalisco, TV Azteca mantiene procesos de reclutamiento abiertos en distintas entidades del país, principalmente en áreas comerciales y de contenidos:



Ejecutivo de ventas en CDMX, Tabasco y Michoacán

Reportero en Chihuahua

Gerencias de ventas en Baja California

