Edomex: La multa por conducir con licencia vencida ya no será de $1,810 pesos desde el 1 de febrero

La Secretaría de Seguridad del Estado de México estipula un nuevo esquema de multas escalonadas que entra en vigor este 1 de febrero de 2026. Los conductores que circulen con la licencia vencida enfrentarán sanciones que pueden trepar hasta $2,346.20 pesos debido a la actualización de la UMA, que pasa de $113,14 a $117,31 pesos, según informó la INEGI .

Este ajuste modifica el costo fijo anterior y castiga con mayor severidad a los infractores reincidentes. Además de la sanción económica, la normativa estatal penaliza al infractor con la retención inmediata del vehículo y el envío del mismo al corralón.

¿Cuál es el monto de la nueva multa por conducir con licencia vencida en el Estado de México?

El Gobierno del Estado de México aplica sanciones basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor para 2026 se fija en $117.31 pesos diarios. A partir del 1 de febrero, el costo de la infracción por licencia vencida o falta de la misma deja de ser unitario y será escalonado según los antecedentes del conductor infractor:

Multa Mínima ($1,876.96 pesos): Se aplica a los conductores que no tienen sanciones de tránsito pendientes de pago (16 UMA).

Se aplica a los conductores que no tienen sanciones de tránsito pendientes de pago (16 UMA). Multa Media ($2,111.58 pesos): Corresponde a automovilistas que acumulan de dos a tres infracciones sin liquidar (18 UMA).

Corresponde a automovilistas que acumulan de dos a tres infracciones sin liquidar (18 UMA). Multa Máxima ($2,346.20 pesos): Se impone a quienes registran cuatro o más sanciones pendientes en su historial (20 UMA).

Por una cuestión operativa, hasta que la autoridad consolide la base de datos de historial de multas, se aplicará el parámetro mínimo a todos los infractores de forma temporal.

Los conductores se ven afectados con multas más elevadas en Edomex a partir del 1 de febrero.|Facebook

Edomex: Otra infracciones que aumentan su costo en febrero 2026

El Reglamento de Tránsito del Estado de México utiliza la actualización del valor de la UMA para ajustar las faltas más comunes. Circular con la licencia vencida o placas caducas conlleva obligatoriamente la remisión del vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo que el infractor debe solventar.

Los nuevos valores y sanciones aplicables para este ciclo fiscal se detallan a continuación:

Uso de celular e invasión de carriles: La multa por utilizar el teléfono al volante o invadir carriles de Mexibús y ciclovías oscila entre los $1,876.96 y los $2,346.20 pesos .

La multa por utilizar el teléfono al volante o invadir carriles de Mexibús y ciclovías oscila . Estacionarse en lugares prohibidos: Se sanciona bajo el esquema escalonado de 16 a 20 UMAs, alcanzando un costo máximo de $2,346.20 pesos .

Se sanciona bajo el esquema escalonado de 16 a 20 UMAs, alcanzando un costo máximo de . Exceso de velocidad: La multa mínima se fija en $1,173.10 pesos (10 UMA), mientras que la máxima asciende a $1,759.65 pesos (15 UMA).

La multa mínima se fija en (10 UMA), mientras que la máxima asciende a (15 UMA). Transporte Público: Los operadores enfrentan multas de entre 8, 9 y 10 UMAs, sumado a la retención de la unidad bajo las mismas causales de vencimiento de documentos.

La actualización de la UMA afecta también los costos de trámites administrativos, incluyendo la propia expedición de licencias y la verificación vehicular.

El historial de cumplimiento de los contribuyentes será un factor determinante para evitar los cobros máximos en este tabulador. La administración estatal fomenta la regularización voluntaria al permitir que quienes van al corriente en sus obligaciones paguen únicamente la tarifa mínima establecida, garantizando así una menor afectación al bolsillo.