Estas son las carreteras que están cerradas por bloqueos y accidentes hoy 29 de enero

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y autoridades de tránsito vial alertan de problemas en la circulación en autopistas y carreteras debido a bloqueos por parte de manifestantes y accidentes hoy jueves 29 de enero.

El cierre de casetas y los accidentes registrados provocan que se reporten aglomeraciones en estas vialidades importantes que cada día llevan a los usuarios a sus destinos de trabajo, escuela y hogares, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Captan supuesto secuestro en la autopista México-Querétaro

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 87, dirección Ciudad de México (CDMX). Un accidente se reportó aproximadamente durante la noche del miércoles, sin embargo, debido a las maniobras para el retiro de la unidad se cerró el paso por varias horas.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 87, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 29, 2026

Fuerte accidente en la carretera Zacatecas-Durango

Hay cierre parcial de circulación por un aparatoso choque cerca del kilómetro 180 + 800 de la carretera Zacatecas-Durango. CAPUFE pide a los conductores atender las indicaciones viales.

#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 180+800 de la carretera Zacatecas-Durango. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/oC9VUEsefE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 29, 2026

Falla mecánica en autopista Isla-Acayucan

CAPUFE informa a los automovilistas que hay cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 178, dirección Isla, tras la falla mecánica de un tracto camión. El incidente ya es atendido, pero hay congestionamiento vial.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 178, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 29, 2026

¿Cuál es el avance en la carretera Coatzacoalcos Salina Cruz?

Guardia Nacional Carreteras informó durante la noche del miércoles de un aparatoso accidente cerca del kilómetro 071 + 000 de la carretera Coatzacoalcos Salina Cruz, Veracruz, por el que se registraba cierre parcial de circulación.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 071+000 de la carretera Coatzacoalcos Salina Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/5UZUq4a7KT — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 29, 2026

