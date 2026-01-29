Estas son las carreteras que están cerradas por bloqueos y accidentes hoy 29 de enero
Las autopistas México-Querétaro e Isla-Acayucan reportan carga vehicular tras los cierres ocasionados por los accidentes; CAPUFE y Guardia Nacional alertan a automovilistas.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y autoridades de tránsito vial alertan de problemas en la circulación en autopistas y carreteras debido a bloqueos por parte de manifestantes y accidentes hoy jueves 29 de enero.
El cierre de casetas y los accidentes registrados provocan que se reporten aglomeraciones en estas vialidades importantes que cada día llevan a los usuarios a sus destinos de trabajo, escuela y hogares, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.
Captan supuesto secuestro en la autopista México-Querétaro
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?
Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 87, dirección Ciudad de México (CDMX). Un accidente se reportó aproximadamente durante la noche del miércoles, sin embargo, debido a las maniobras para el retiro de la unidad se cerró el paso por varias horas.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 87, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) January 29, 2026
Fuerte accidente en la carretera Zacatecas-Durango
Hay cierre parcial de circulación por un aparatoso choque cerca del kilómetro 180 + 800 de la carretera Zacatecas-Durango. CAPUFE pide a los conductores atender las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 180+800 de la carretera Zacatecas-Durango. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/oC9VUEsefE— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 29, 2026
Falla mecánica en autopista Isla-Acayucan
CAPUFE informa a los automovilistas que hay cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 178, dirección Isla, tras la falla mecánica de un tracto camión. El incidente ya es atendido, pero hay congestionamiento vial.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) January 29, 2026
Autopista Isla - Acayucan, km 178, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
¿Cuál es el avance en la carretera Coatzacoalcos Salina Cruz?
Guardia Nacional Carreteras informó durante la noche del miércoles de un aparatoso accidente cerca del kilómetro 071 + 000 de la carretera Coatzacoalcos Salina Cruz, Veracruz, por el que se registraba cierre parcial de circulación.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 071+000 de la carretera Coatzacoalcos Salina Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/5UZUq4a7KT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 29, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.