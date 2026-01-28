Llega el Frente Frío 32 con pronóstico de evento de “Norte”, descenso de temperaturas y posible caída de nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el Frente Frío 32 y su masa de aire polar ingresarán a México este jueves 29 de enero. El pronóstico anticipa que este sistema bajará el termómetro hasta los -15 grados en Chihuahua y Coahuila, generando condiciones para un evento de “Norte” intenso.

La interacción de este frente con una vaguada en altura y las corrientes en chorro provocará un marcado descenso térmico en gran parte del territorio nacional. La población debe prepararse para rachas de viento fuertes, heladas severas y la posible caída de nieve en las cimas volcánicas del centro y oriente del país.

¿Qué efectos provocará el Frente Frío 32 en México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anticipa que el desplazamiento del Frente Frío número 32 generará condiciones de clima extremo en diversas zonas del territorio nacional. Las distintas inclemencias del clima se manifestarán de forma gradual desde el norte hasta el sureste del país.

El pronóstico detalla los siguientes impactos por región y fenómeno meteorológico:

Noroeste y Norte: Descenso drástico de temperatura con valores de -15 a -10 °C en Chihuahua y Coahuila; rachas de viento de 50 a 70 km/h en el Golfo de California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Descenso drástico de temperatura con valores de en Chihuahua y Coahuila; rachas de viento de 50 a 70 km/h en el Golfo de California, Sonora, Durango y Zacatecas. Litoral del Golfo de México: Evento de "Norte" con rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo de Tehuantepec y vientos de 80 a 100 km/h en Veracruz; Tamaulipas y Tabasco registrarán rachas de 60 a 80 km/h.

Evento de en el Istmo de Tehuantepec y vientos de 80 a 100 km/h en Veracruz; Tamaulipas y Tabasco registrarán rachas de 60 a 80 km/h. Cimas Volcánicas: Potencial caída de nieve o aguanieve en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, especialmente durante la noche del viernes y el sábado.

Potencial caída de en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, especialmente durante la noche del viernes y el sábado. Sureste y Península: Lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de hasta 150 mm; oleaje de 2 a 4 metros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de hasta 150 mm; oleaje de 2 a 4 metros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Occidente y Centro: Lluvias y chubascos por ingreso de humedad del Pacífico, con precipitaciones puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Puebla.

El oleaje alcanzará alturas críticas de 4 a 6 metros en las costas de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, representando un riesgo elevado para la navegación y actividades portuarias.

Heladas y temperaturas mínimas extremas por la masa de aire polar

El Pronóstico Meteorológico General publicado por la CONAGUA confirma que la intensidad del Frente Frío 32 generará un ambiente gélido con heladas severas en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Los registros térmicos alcanzarán niveles críticos durante las madrugadas del fin de semana, afectando principalmente a las comunidades en zonas de montaña.

El reporte de temperaturas mínimas para este periodo se divide en los siguientes rangos de peligro:

Frío Extremo: Temperaturas de -15 a -10 °C con heladas en las sierras de Chihuahua y Coahuila durante la madrugada del domingo.

Temperaturas de -15 a -10 °C con heladas en las sierras de Chihuahua y Coahuila durante la madrugada del domingo. Bajas Temperaturas: Registros de -5 a 0 °C en Sonora, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Registros de -5 a 0 °C en Sonora, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Mesa Central: Valores de 0 a 5 °C en zonas altas de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas.