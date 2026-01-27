¡Heladas y tormenta! Se va el frente frío 30 de México pero deja 2 estados congelados y 3 con lluvias muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío 30 saldrá finalmente de México este martes 27 de enero; sin embargo, deja a su paso su masa de aire ártico asociada que ocasionará lluvias fuertes en algunas regiones del sur del país.

Asimismo, continuará el Evento Norte, un fenómeno que provocará vientos fuertes. Además, las heladas no terminan, pues el termómetro volverá a descender hasta -10 grados en estados como Chihuahua y Durango.

Estados Unidos bajo cero: Clima invernal provoca caos en Michigan y cubre de nieve el norte de Florida

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados de México hace más frío hoy 27 de enero?

¡No sueltes la chamarra y la bufanda! Aunque el frente frío sale de la República mexicana, las heladas no terminan en zonas serranas de Chihuahua y Durango, estados que han sido afectados desde la semana pasada por temperatura de hasta -10 grados.

Durante la madrugada del miércoles los termómetros también descenderán en las zonas serranas de los siguientes estados con temperaturas mínimas de -5 grados:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Durante la noche de este lunes se prevén bancos de #Niebla en regiones de #Querétaro, #Hidalgo, #Puebla y #Tlaxcala; #Viento con #Rachas de hasta 50 km/h en zonas de Puebla y rachas de hasta 35 km/h en #Morelos y los demás estados mencionados pic.twitter.com/59t4iwJ0F2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

¿Dónde va a llover en México hoy 27 de enero?

La masa de aire polar asociada al Frente Frío 30 seguirá ocasionando lluvias fuertes en el sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán. Las entidades que sufrirán lluvias fuertes este martes 27 de enero son las siguientes:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

¿En qué estados no hay clases por el frío este martes 27 de enero?

Chihuahua : La Secretaría de Educación y Deporte suspendió clases presenciales el lunes y martes en educación básica.

: La Secretaría de Educación y Deporte suspendió clases presenciales el lunes y martes en educación básica. Puebla : Suspensión de clases lunes y martes en escuelas de educación básica, media superior y superior, en las zonas de la Sierra Norte y Nororiental.

: Suspensión de clases lunes y martes en escuelas de educación básica, media superior y superior, en las zonas de la Sierra Norte y Nororiental. Coahuila : Se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones norte, carbonífera y centro-desierto.

: Se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones norte, carbonífera y centro-desierto. Tamaulipas: Aplicará en todos los niveles de los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Díaz Ordaz, Reynosa y Matamoros, pero solo cuando la temperatura llegue a cero grados o menos. En el resto del estado quedará a criterio de los papás.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.