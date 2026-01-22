¿Tienes deudas? Estados Unidos ofrecerá programas de condonación en tarjetas de crédito, conoce los detalles

Es bien sabido que para la comunidad estadounidense la gestión de las finanzas personales es una prioridad absoluta. En 2026 surgió una esperanza para millones de consumidores: la apertura de nuevos programas de condonación de deudas de tarjetas de crédito . Estas iniciativas, impulsadas por los principales emisores bancarios e instituciones financieras, buscan ofrecer una salida viable a quienes se encuentran atrapados en ciclos de intereses impagables.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una propuesta para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito a un tope anual del 10 por ciento.



El mandatario aseguró que el objetivo es frenar cobros de hasta el 30 por ciento.



¿Quiénes pueden aplicar al alivio? Conoce los requisitos de elegibilidad

La condonación de deuda no es un perdón arbitrario, sino un acuerdo estratégico. Los prestamistas suelen evaluar tres factores críticos antes de aprobar una reducción de saldo:



Estado de morosidad o incumplimiento: Generalmente, los acreedores solo negocian cuando la cuenta presenta una morosidad grave. Es en este punto de "incumplimiento" donde el banco prefiere recuperar una parte de la deuda antes que perder el total en un proceso de bancarrota.



Capacidad de negociación proactiva: El éxito depende muchas veces de la interacción directa. Ya sea a través de un asesor financiero o contactando directamente al departamento de "Hardship" del banco, el consumidor debe demostrar voluntad de pago dentro de sus posibilidades reales.

¿Cómo funcionan los acuerdos en 2026?

Existen tres vías principales para lograr la eliminación parcial de una deuda. Según reportes de especialistas financieros y CBS News, estas son las más efectivas este año:



Planes de gestión de deuda (DMP): Coordinados por agencias de asesoría crediticia acreditadas, estos planes permiten reestructurar los pagos y, en muchos casos, incluyen cláusulas de condonación de intereses y cargos si se completa el programa.



Programas de "Hardship" bancarios: Muchos emisores ofrecen reducciones temporales de tasas de interés y la exención de tarifas acumuladas para evitar que el deudor caiga en una situación irreversible.

¿Qué debo saber antes de firmar?

Es vital entender que la condonación de una deuda tiene consecuencias. Según las normas del IRS, cualquier monto perdonado superior a $600 dólares puede ser considerado como ingreso tributable. Esto significa que el beneficiario podría recibir un formulario 1099-C y tener que pagar impuestos sobre ese dinero "ahorrado".