¿De cuánto es el pago mínimo obligatorio de la CFE en 2026?

En 2026, miles de hogares revisarán su recibo eléctrico con nuevas reglas que generan dudas frecuentes. La CFE definió un pago mínimo obligatorio, incluso con consumo bajo, y muchos preguntan de cuánto es ese cargo fijo mensual para familias mexicanas durante todo el año próximo.

El ajuste busca cubrir costos básicos del servicio eléctrico nacional y aplica en todas las tarifas domésticas. La medida afecta recibos aun sin uso relevante, por lo que conviene entender montos, tarifas escalonadas y hábitos cotidianos que influyen directamente en el gasto mensual familiar promedio.

¿De cuánto será el mínimo obligatorio a pagar de la CFE?

Durante 2026, la CFE cobrará un consumo mínimo de 25 kilowatts hora en todo el país. Aunque el medidor marque menos, el recibo incluirá ese umbral obligatorio para cubrir distribución, mantenimiento de redes y operación básica del servicio eléctrico nacional.

Para la Tarifa 1, la más común en hogares mexicanos, el precio básico es de 1.110 pesos por kilowatt hora. Con impuestos, el pago mínimo obligatorio ronda entre 27 y 30 pesos mensuales, aun con consumo real inferior registrado oficialmente.

El esquema tarifario mantiene precios crecientes conforme aumenta el consumo eléctrico mensual. El bloque intermedio cuesta 1.349 pesos por kilowatt hora y el excedente alcanza 3.944 pesos, lo cual incentiva ahorro doméstico y control responsable del uso energético familiar constante.

Tips para reducir el consumo eléctrico

Reducir el gasto eléctrico resulta posible con cambios sencillos dentro del hogar mexicano. La CFE sugiere acciones prácticas que ayudan a mantener el recibo en tarifa básica, evitar consumos excedentes y prolongar la vida útil de aparatos domésticos eléctricos cotidianos.

Aprovechar la luz natural en espacios interiores

Cambiar focos incandescentes por tecnología LED

Limpiar lámparas, focos y pantallas de forma regular

Usar colores claros en paredes interiores

Apagar luces en habitaciones sin uso

Aplicar iluminación dirigida en zonas específicas

Revisar la instalación eléctrica con frecuencia

Desconectar aparatos fuera de uso

Utilizar reguladores de voltaje o contactos con interruptor

Adoptar estos hábitos reduce kilowatts facturados cada mes y mejora eficiencia energética del hogar. Un consumo controlado evita saltos a bloques caros, mantiene estabilidad presupuestal familiar y refuerza el uso consciente de la electricidad en actividades diarias del entorno doméstico.