¡Profeco se une a ARMY! Sancionarán a Ticketmaster y reventa por irregularidades en venta de boletos de BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster y sancionará a Stubhub y Viagogo (plataformas de reventa) por irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS .

En conferencia de prensa, Iván Escalante, señaló que a pesar del exhorto a Ticketmaster para que fueran claros en la venta, la Profeco siguió recibiendo inconformidades por parte de ARMY.

Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles fueron las inconformidades de ARMY?

Tras un visita de verificación a la instalación de ocho módulos dentro de las instalaciones del Estadio GNP, Palacio de los Deportes y puntos oficiales en centros comerciales, se identificó que no había venta física de boletos para estos conciertos. Esto se suma a los problemas que tuvieron los fans antes y durante la compra.

Profeco va contra Ticketmaster y revendedores

Debido a que infraccionó a la Ley, Profeco realizará un procedimiento contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

Respecto a las plataformas de reventa Stubhub y Viagogo, serán sancionadas por incurrir en prácticas abusivas y desleales. Estas plataformas operan a nivel internacional y la Profeco ya está identificando domicilios y sitios en internet registrados para hacerles la notificación

Profeco anuncia nuevos lineamientos para conciertos

A raíz de las peticiones que hizo ARMY y los problemas que se tuvieron para la venta de boletos de BTS, la Profeco señaló que se trabaja en nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Los puntos que destacan son:

Descripción clara del lugar, fechas y horarios

Publicación, al menos 24 horas antes de la primera venta del mapa y precios exactos de cada lugar

Especificación del costo del boleto con el monto total a pagar incluyendo todos los cargos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

