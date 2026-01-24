Ojo aquí ARMY: abren formato de queja contra Ticketmaster tras preventa de BTS en México

Luego de la pesadilla que vivieron las ARMY mexicanas durante la preventa de Ticketmaster para el concierto de BTS en la Ciudad de México (CDMX), el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvaro Máynez anunció que emitió una denuncia formal contra la boletera internacional.

A través de sus plataformas de redes sociales, el político mexicano también dio a conocer que se habilitó un documento en la cual las y los afectados podrán emitir su queja correspondiente por las fallas que tuvo la plataforma durante la preventa del pasado 23 de enero.

¿Por qué denunciaron a Ticketmaster por BTS?

De acuerdo con el documento difundido vía redes sociales, la demanda contra Ticketmaster es por diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, esto luego de que no se cumplieran con los procesos anunciados por la misma compañía.

La demanda en sí es respecto al proceso de publicidad y de venta de boletos para los conciertos de la banda BTS que ocurrió el pasado viernes 23 de enero.

Y es que es importante mencionar que la misma boletera había anunciado previamente que no habría venta de boletos en taquilla, por lo cual la única forma de adquirir las entradas sería en línea. Pese a ello, a lo largo de toda la jornada del viernes 23 de enero se vieron a decenas de revendedores comprando los tickets en taquilla y anunciándolos en plataformas digitales a precios hasta cinco veces más elevados.

Presentamos una nueva denuncia (en realidad, un alcance a la anterior) ante @Profeco por todas las irregularidades y abusos en la venta de boletos de @bts_bighit.



Asimismo, ponemos a disposición de la gente un instructivo y el formato de queja:https://t.co/qfCeMcd4Ti pic.twitter.com/fuVKNo0Mqd — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 23, 2026

¿Cómo emitir una queja contra Ticketmaster por los boletos de BTS?

De acuerdo con lo mencionado por el político mexicano antes señalado, para poder emitir una queja formal y hacer aún más “pesada” la demanda contra Ticketmaster , las y los afectados pueden ingresar al siguiente drive para emitir su inconformidad.

Será dentro de la liga antes mostrada, que todas y todos podrán emitir su queja formal que será presentada como prueba dentro de la denuncia ante la boletera.

Anuncian sold out de BTS en CDMX

Vale la pena mencionar que tras la preventa del pasado viernes 23 y la venta general de este sábado 24 de enero, Ticketmaster anunció el sold out para los tres conciertos que dará BTS en mayo de este mismo 2026.

