BTS hace historia en CDMX; logra sold out en tiempo récord y los memes no se hacen esperar

Por si la polémica generada por la preventa de los boletos para el concierto de BTS en la Ciudad de México (CDMX) no fuera suficiente, ahora en menos de una hora de la venta general de las entradas, la plataforma de Ticketmaster dio a conocer que se agotaron los tickets para ver a la agrupación K-Pop.

Fue a través de la plataforma oficial de la boletera, que en la sección de compra de entradas para el concierto de la banda surcoreana se informó sobre el sold out en menos de 40 minutos, lo cual representa un hecho histórico dentro de nuestro país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ticketmaster anuncia sold out de BTS en CDMX

Fueron en tan solo 37 minutos que la boyband surcoreana BTS logró el sold out para las tres fechas que abrieron dentro de la CDMX en este mismo 2026, esto tras la preventa que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de enero a nivel nacional.

De acuerdo con la información emitida por Ticketmaster, se tuvo a un total de 1.1 millón de personas en la fila virtual general, por lo cual se logró el sold out para el próximo 7, 9 y 10 de mayo de este 2026.

Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en México se encuentran agotados, evita comprar fuera de canales oficiales. pic.twitter.com/9tYzOhHu8F — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) January 24, 2026

Memes del sold out de BTS en CDMX

Luego de que se diera a conocer el sold out para el concierto de la agrupación surcoreana, las redes sociales no perdonaron a aquellas personas que no consiguieron boleto, así como a la boletera antes mencionada por el mal servicio reportado por las ARMY desde el pasado 23 de enero.

En uno de los memes con más reacciones está uno que hace referencia al programa Los Simpsons, esto gracias a lo tardado que es avanzar en la fila virtual de la plataforma de venta de boletos antes mencionada.

Los Simpson predijeron la venta general del concierto de BTS en México: #BTSenMexico pic.twitter.com/fsFm2Ec15b — Simpsonito (@SoySimpsonito) January 24, 2026

Otro de los memes que se ha comenzado a replicar es sobre la cantidad de gente que estuvo esperando su turno en la fila virtual, lo cual representó la carga de más de un millón de usuarios en la plataforma.

Yo en la fila para ver a BTS en México delante de mí: todo el planeta 🌍



🥴🥴🥴😩 #ARMY #BTS pic.twitter.com/CAojcYmzTf — ®️Rosy Marquez ✈️ (@RosymarquezFly) January 24, 2026

De igual forma están los memes que hacen referencia a el enojo de las ARMY’S mexicanas con los revendedores, los cuales habrían tenido acceso a la preventa en taquilla a pesar de que Ticketmaster anunció que la venta de boletos solo sería en línea.

Esto de la gira de bts ha dado grandes memes e historias muy distintas dependiendo el país #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY pic.twitter.com/x5CNc3k9fo — Gud.. Hum... Rob... Jun... Cul... Cutberto (@el_cut) January 24, 2026

¿Cuánto costaban los boletos para ver a BTS en el Estadio GNP?

Vale la pena mencionar que los boletos para ver a BTS en el Estadio GNP de la CDMX tenían precios que iban desde los mil 767 hasta los 17 mil 782 pesos sin cargos por impuestos y servicios digitales.

Expertos alertan: registro de celulares abre la puerta al mercado negro

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.