Tarjeta Mujeres con Bienestar: ¿A qué grupo pertenezco y cuándo recibiré el pago de febrero 2026?

El Estado de México confirmó que el primer depósito de 2026 llegará en febrero y se entregará de forma escalonada. La Tarjeta Mujeres con Bienestar distribuirá el pago bimestral según el grupo al que pertenezcas por el CURP, y el calendario definirá cuándo recibirás el pago de febrero 2026 en tu cuenta del Banco del Bienestar.

Cerca de 650,000 beneficiarias esperan este apoyo económico que no se dispersó en enero, ya que el último depósito ocurrió en diciembre de 2025. La organización por grupos alfabéticos según la CURP busca evitar saturación en cajeros y permitir retiros ordenados. Conocer tu grupo es clave para planear el retiro del dinero y organizar las finanzas del hogar.

Tarjeta Mujeres con Bienestar: ¿A qué grupo pertenezco según mi CURP?

El gobierno mexiquense organizó la dispersión del apoyo en cinco bloques alfabéticos basados en la primera letra de tu CURP , tal como ocurrió en 2025. Esta clasificación permite identificar de forma rápida a qué grupo perteneces y cuándo podrás disponer de los 2,500 pesos bimestrales en tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Grupos de dispersión:

Grupo 1: CURP que inicia con A, B, C o D

CURP que inicia con A, B, C o D Grupo 2: CURP que inicia con E, F, G o H

CURP que inicia con E, F, G o H Grupo 3: CURP que inicia con I, J, K, L o M

CURP que inicia con I, J, K, L o M Grupo 4: CURP que inicia con N, O, P, Q o R

CURP que inicia con N, O, P, Q o R Grupo 5: CURP que inicia con S, T, U, V, W, X, Y o Z

Esta división por grupos permite escalonar el depósito y evitar aglomeraciones en los cajeros del Banco del Bienestar. Todas las beneficiarias reciben el mismo monto bimestral, pero la fecha exacta en que el dinero se refleja en la tarjeta cambia según el grupo asignado por la primera letra de la CURP.

En febrero llegará el primer pago del 2026 para la Tarjeta Mujeres con Bienestar. |Adriana Juárez/adn40

Las mujeres que recién cumplen 60 años en 2026 y aún no están inscritas también deben conocer su grupo alfabético al momento de registrarse. Los Módulos del Bienestar suelen atender por orden alfabético, por lo que tener lista la CURP impresa y certificada, junto con identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, facilita el trámite de incorporación al padrón.

¿Cuándo recibiré el pago de febrero 2026?

La autoridad estatal confirmó que no habrá depósito en enero de 2026, por lo que el primer pago del año llegará directamente en febrero . Este depósito corresponderá al bimestre febrero-marzo y se dispersará por grupos según la CURP, manteniendo el esquema conocido por las beneficiarias y confirmando la vigencia del apoyo económico en el nuevo ejercicio fiscal.

El monto del depósito será de 2,500 pesos, que es la cantidad bimestral establecida para la Tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex. La entrega escalonada por grupos busca evitar filas extensas y saturación en los cajeros, lo que facilita que cada beneficiaria retire su apoyo con mayor comodidad y seguridad en horarios de menor afluencia.

Para no perder el depósito ni enfrentar contratiempos, es importante estar pendiente de los canales oficiales del gobierno del Estado de México y conservar actualizados los teléfonos registrados. Con la confirmación de que febrero traerá el primer depósito de 2026, las familias mexiquenses pueden organizar mejor sus finanzas y planear el uso de este apoyo social en gastos prioritarios.