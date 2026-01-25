Alumnos podrían tener “megapuente": El Frente Frío afecta las clases este 26 y 27 de enero en Nuevo León

La temperatura bajará de manera considerable durante los próximos días en México. De hecho, el frente frío número 31 impactará de manera considerable el norte del país y es por eso que el Gobierno de Nuevo León anunció medidas para proteger a los alumnos y tener flexibilidad en cuanto a clases presenciales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿No habrá clases en Nuevo León este 26 y 27 de enero?

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que las clases siguen en pie para el lunes 26 y el martes 27 de enero; sin embargo, la asistencia a clases quedará a criterio de madres y padres de familia, debido a las bajas temperaturas.

De esta manera, si los alumnos faltan a la escuela estos días, no tendrían nada de qué preocuparse, ya que las autoridades han accedido a que, si los tutores lo consideran, los niños se puedan quedar en casa y disfrutar de hasta cuatro días de descanso.

La medida aplicará exclusivamente para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, tanto en turnos matutinos y vespertinos. Por otro lado, los alumnos de preparatoria y universidad siguen con clases normales.

Cabe destacar que dicha medida busca priorizar el bienestar y la salud de los estudiantes, ya que se espera que varias zonas del estado de Nuevo León podrían llegar a los 0 grados durante la mañana y mantener temperaturas muy bajas durante el día.

AVISO IMPORTANTE NUEVO LEÓN



Con el propósito de salvaguardar la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, y ante el ingreso a la entidad del Frente Frío número 31, la asistencia a clases de los días lunes 26 y martes 27 de enero quedará a consideración de madres y… pic.twitter.com/lnmPCTXlHl — Samuel García (@samuel_garcias) January 25, 2026

Otros alumnos con "megapuente" por las bajas temperaturas

Por otro lado, la Secretaría de Educación y Deporte del estado de Chihuahua informó que se suspenden las clases presenciales para alumnos de nivel básico durante el lunes 26 y el martes 27 de enero.

Las clases se realizarán "a distancia" para que los estudiantes no tengan que exponerse a las bajas temperaturas; sin embargo, cada institución podría evaluar la medida de simplemente suspender clases, ya que algunas zonas han sido afectadas por cortes de luz.

Nieve en Cofre de Perote se intensifica por Frente Frío 27; pero cubre Veracruz de blanco y paisajes invernales

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.