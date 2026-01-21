Autorizan clases virtuales en nivel básico y medio superior por bajas temperaturas en Edomex

En los últimos días se ha registrado un descenso de la temperatura en México y ante dicha situación la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) autorizó tomar clases virtuales a estudiantes de educación básica y media superior en municipios con bajas temperaturas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Alistan clases virtuales por bajas temperaturas

La SECTI indicó mediante un comunicado que cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud se puedan tomar clases virtuales garantizando la continuidad del proceso educativo mediante las plataformas digitales. Destacó que las direcciones escolares deberán asegurar que los docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia.

Mientras que quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad o falta de conectividad tengan materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas para no afectar su trayectoria escolar. Cada plantel deberá informar el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas y las clases presenciales se retomarán una vez que las temperaturas alcancen niveles seguros.

Municipios de Edomex con bajas temperaturas

Los municipios que son mas susceptibles a registrar descensos de temperatura son:

Acambay

Almoloya de Juárez

Amanalco

Atlautla

Atizapán

Calimaya

Capulhuac

Ixtlahuaca

Lerma

Metepec

Morelos

Ocoyoacac

Otzolotepec

Ozumba

San José del Rincón

San Mateo Atenco

Santiago Tianguistenco

Temoaya

Timilpan

Tlalmanalco

Toluca

Villa del Carbón

Villa de Allende

Villa Victoria

Xalatlaco

Xonacatlán

Zinacantepec

Los municipios con riesgo mediano de padecer frío extremo son:

Aculco

Atenco

Atlacomulco

Amecameca

Apaxco

Axapusco

Ayapango

Chapa de Mota

El Oro

Huehuetoca

Hueypoxtla

Huixquilucan

Isidro Fabela

Jilotzingo

Nicolás Romero

Nopaltepec

Jilotepec

Jiquipilco

Jocotitlán

San Felipe del Progreso

Soyaniquilpan

Temascalapa

Tenango del Aire

Tenango del Valle

Texcaltitlán

Además, se hizo un llamado para protegerse durante esta temporada inverna l usando cubrebocas y evitando cambios bruscos de temperatura.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.