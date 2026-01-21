Autorizan clases virtuales en nivel básico y medio superior por bajas temperaturas en Edomex
Las autoridades hicieron un llamado para proteger la salud de los estudiantes debido a que se han registrado bajas temperaturas en los últimos días.
En los últimos días se ha registrado un descenso de la temperatura en México y ante dicha situación la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) autorizó tomar clases virtuales a estudiantes de educación básica y media superior en municipios con bajas temperaturas.
Alistan clases virtuales por bajas temperaturas
La SECTI indicó mediante un comunicado que cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud se puedan tomar clases virtuales garantizando la continuidad del proceso educativo mediante las plataformas digitales. Destacó que las direcciones escolares deberán asegurar que los docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia.
Mientras que quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad o falta de conectividad tengan materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas para no afectar su trayectoria escolar. Cada plantel deberá informar el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas y las clases presenciales se retomarán una vez que las temperaturas alcancen niveles seguros.
Municipios de Edomex con bajas temperaturas
Los municipios que son mas susceptibles a registrar descensos de temperatura son:
- Acambay
- Almoloya de Juárez
- Amanalco
- Atlautla
- Atizapán
- Calimaya
- Capulhuac
- Ixtlahuaca
- Lerma
- Metepec
- Morelos
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Ozumba
- San José del Rincón
- San Mateo Atenco
- Santiago Tianguistenco
- Temoaya
- Timilpan
- Tlalmanalco
- Toluca
- Villa del Carbón
- Villa de Allende
- Villa Victoria
- Xalatlaco
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Los municipios con riesgo mediano de padecer frío extremo son:
- Aculco
- Atenco
- Atlacomulco
- Amecameca
- Apaxco
- Axapusco
- Ayapango
- Chapa de Mota
- El Oro
- Huehuetoca
- Hueypoxtla
- Huixquilucan
- Isidro Fabela
- Jilotzingo
- Nicolás Romero
- Nopaltepec
- Jilotepec
- Jiquipilco
- Jocotitlán
- San Felipe del Progreso
- Soyaniquilpan
- Temascalapa
- Tenango del Aire
- Tenango del Valle
- Texcaltitlán
Además, se hizo un llamado para protegerse durante esta temporada inverna l usando cubrebocas y evitando cambios bruscos de temperatura.
