PROFEDET lo confirma: trabajar un domingo tiene paga extra y así se calcula

La PROFEDET establece que las personas que laboran en domingo tienen derecho a recibir un pago adicional denominado prima dominical. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo garantiza que este monto corresponda al 25% extra sobre el salario base de ese día.

¿Cómo se calcula y quién debe pagar la prima dominical?

La PROFEDET establece que los patrones cubran este beneficio de forma obligatoria. Si un empleado trabaja el domingo, el cálculo es directo: debe sumar el 25% adicional al salario que percibe ordinariamente por esa jornada. Por ejemplo, si su sueldo diario es de 400 pesos, la prima será de 100 pesos extra.

El trabajador debe considerar que el marco legal le otorga un plazo de un año para exigir el pago de esta prestación en caso de que su empleador se niegue a cubrirla. Para realizar el reclamo o recibir asesoría, la institución solicita contar con los siguientes requisitos mínimos:

Identificación oficial vigente.

vigente. Nombre de la persona empleadora o razón social de la empresa.

o razón social de la empresa. Domicilio exacto de la fuente de trabajo.

exacto de la fuente de trabajo. Recibos de nómina (en caso de contar con ellos para acreditar el adeudo).

¿Qué hacer si no te pagan la prima dominical?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo protege a los empleados mediante servicios de asesoría, conciliación y representación jurídica totalmente gratuitos. Si enfrenta un conflicto, el personal especializado le indica sus derechos y le acompaña ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Este proceso busca una solución amistosa que evite un juicio; sin embargo, si no se logra un acuerdo, la PROFEDET garantiza abogados expertos para representarlo ante los tribunales laborales desde la demanda hasta la sentencia.