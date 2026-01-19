Confirmado por PROFEDET: Esto es lo que debes hacer YA si aún no recibiste el aguinaldo

La Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) insta a todos los trabajadores mexicanos que no recibieron su aguinaldo 2025 en tiempo y forma a realizar el reclamo correspondiente para hacer respetar sus derechos como empleados. La institución ofrece asesoría legal y técnica y orientación para que todos los afectados puedan iniciar su gestión pertinente dentro de los plazos estipulados, un año a partir del 20 de diciembre.

¿Todavía no cobraste tu aguinaldo 2025? La PROFEDET te explica cómo hacer el reclamo

La ley laboral establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, sin excepción por tipo de contrato. Cuando el patrón incumple, la PROFEDET establece rutas legales claras para iniciar un reclamo dentro del plazo legal de un año a partir del día del incumplimiento.

El cobro del aguinaldo no depende de antigüedad ni de jornada, ya que toda persona subordinada cuenta con este derecho. Autoridades recuerdan que incluso pagos incompletos permiten reclamo, siempre que la acción ocurra dentro del año siguiente a la fecha límite legal.

Para evitar abusos, especialistas recomiendan reunir recibos, contratos o comprobantes de salario vigentes. Con esa información, la PROFEDET orienta estrategias formales y confirma si procede conciliación directa o reclamo judicial conforme a la Ley Federal del Trabajo laboral mexicana vigente.

¿Cómo se calcula el aguinaldo y a qué trabajadores les corresponde?

El cálculo del aguinaldo parte del salario diario vigente y considera un mínimo de quince días por año. Si el ingreso varía, la ley permite usar un promedio reciente, siempre acorde con percepciones reales comprobables del periodo laborado correspondiente anual.

Este derecho corresponde a personal de base, confianza, eventual, por obra o tiempo determinado, incluidos comisionistas y vendedores. La condición esencial radica en la subordinación laboral, sin importar duración del vínculo ni situación contractual vigente dentro del marco legal mexicano.

¿Cómo te ayuda la PROFEDET a cobrar el aguinaldo?

Ante la falta de pago, la PROFEDET ofrece orientación gratuita, asesoría y acompañamiento institucional a personas trabajadoras. También brinda representación legal sin costo cuando el caso exige juicio laboral para exigir el aguinaldo conforme a derecho vigente, federal, mexicano, aplicable.

La institución cuenta con oficinas en todo el país y atención telefónica oficial para dudas inmediatas. Acudir a tiempo fortalece el reclamo, ya que el plazo legal concluye un año después del 20 de diciembre establecido por normativa laboral vigente.