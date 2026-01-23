Colapsa la López Portillo a la altura de la Bandera en Tultitlán, Edomex

Durante la tarde de este viernes 23 de enero se registró un importante bloqueo en ambos sentidos de la Vía López Portillo a la altura de la Bandera en Tultitlán, Estado de México (Edomex), lo cual ha dejado filas kilométricas de vehículos que han quedado varados durante un par de horas.

Información que ha ido surgiendo sobre el bloqueo en la vía, señala que son familiares y seres queridos de una persona que fue detenida por agentes ministeriales del Edomex sin una aparente órden de aprehensión, por lo cual están solicitando su liberación.

¿Qué pasa en la López Portillo este viernes 24 de enero?

Fue alrededor de las 17:00 horas de este viernes 24 de enero que se reportó el bloqueo sobre la Vía López Portillo con dirección a la autopista México-Pachuca, sin embargo, con el paso de los minutos se señaló que la afectación se amplió rumbo a la autopista México-Querétaro.

Se señala que los manifestantes están exigiendo la atención inmediata de las autoridades para poder liberar la vialidad, la cual suma más de dos horas con afectaciones dentro del Estado de México (Edomex).

Al momento, también se reportan afectaciones en la vialidad con dirección a avenida las Torres, Niños Héroes, Fuentes del Valle, así como la salida rumbo al municipio de Tultepec.

¿Por qué están bloqueando la López Portillo en Tultitlán?

De acuerdo con información que ha trascendido hasta el momento, los manifestantes están exigiendo la liberación de una persona que fue detenida por presuntos agentes ministeriales y elementos de la policía municipal del Edomex.

Familiares y personas cercanas al detenido, señalan que los elementos de seguridad actuaron presuntamente sin órden de aprehensión, por lo cual se desconocen los motivos de la detención de esta persona.

