Bloqueos carreteros en México hoy: Afectaciones en autopistas por accidentes, mantenimiento y manifestantes

Automovilistas que transitan por las principales carreteras federales del país enfrentan este viernes una serie de afectaciones viales, que van desde cierres parciales de carriles por trabajos y accidentes hasta reportes de presencia de personas en zonas específicas. Reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras indican bloqueos en varias regiones hoy 23 de enero.

Ayer en Michoacán, la captura de "El Botox" generó bloqueos en al menos tres puntos, como Chandio y El Recreo. Estos cierres responden a tensiones por actividades del crimen organizado y persisten sin horario de reapertura confirmado, ¿qué se espera para hoy?

Autopistas con afectaciones hoy

En la autopista México-Querétaro, uno de los tramos más transitados del país, no se han registrado bloqueos totales desde la madrugada de este viernes, pero sí reducciones de carriles y carga vehicular por incidentes reportados en la jornada previa, así como por labores de mantenimiento.

Por otra parte, Capufe dio a conocer que en la autopista México-Puebla se iniciaron trabajos de mantenimiento, con cierres parciales de carriles programados de 8:00 a 18:00 horas en el kilómetro 28 con dirección a Puebla, lo que podría generar retrasos para quienes transitan por este corredor.

La Guardia Nacional Carreteras también informó sobre cierres de circulación por presencia de personas en el tramo de la carretera Tuxtepec-Oaxaca , cerca del kilómetro 036+100, donde se mantiene el cierre total de la vía y se insta a los conductores a tomar precauciones y rutas alternas.

Recomendaciones ante bloqueos carreteros en México hoy

Las autoridades han reiterado en sus cuentas oficiales la importancia de planificar con anticipación los tiempos de traslado, consultar las condiciones de la vía en tiempo real y atender la señalización vial y las indicaciones de los cuerpos de auxilio, sobre todo en rutas donde se realizan trabajos de mantenimiento.

Capufe pone a disposición de los usuarios el número de atención 074, así como sus cuentas oficiales en redes sociales para reportar cualquier eventualidad o consultar el estado vial.

Asimismo puedes consultar el estado del tráfico en Waze o Google Maps y así tomar rutas alternas.

