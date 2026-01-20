Suena muy raro, pero la ciencia lo confirma: Inventaron un sistema que transforma las gotas de lluvia en electricidad

Un grupo de investigadores de China presentó un dispositivo flotante capaz de captar el impacto de las gotas de lluvia y convertirlo en electricidad. El avance combina principios físicos ya conocidos con una arquitectura que prescinde de soportes rígidos y emplea el agua misma como parte de la estructura, lo cual fue avalado por la ciencia.

La propuesta destaca por su peso reducido y bajo costo, lo que abre nuevas posibilidades para la generación renovable. La ciencia detrás del proyecto se apoya en fenómenos electrostáticos y en la capacidad del líquido para funcionar como electrodo, un enfoque original que promete aplicaciones en entornos diversos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es el sistema que convierte las gotas de lluvia en electricidad?

La revista National Science Review publicó el trabajo de especialistas de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín, en China. El sistema W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator) flota sobre cuerpos de agua y aprovecha la energía cinética del impacto para generar corriente eléctrica sin estructuras metálicas tradicionales.

El dispositivo cuenta con una película dieléctrica en la superficie superior, mientras que el agua cumple dos funciones al mismo tiempo: soporte mecánico y electrodo inferior. Al caer una gota sobre esa capa, la redistribución de cargas produce un pulso que se traduce en electricidad , con valores cercanos a los 250 voltios por cada impacto.

El peso total del equipo disminuye hasta un 80% frente a los modelos convencionales con base metálica, y el costo se reduce a la mitad. El profesor Wanlin Guo, líder del proyecto, afirma que asignar al agua tareas estructurales y eléctricas representa una vía distinta para generar energía a partir de las precipitaciones.

Así se ve el sistema que transforma las gotas de lluvia en electricidad. |NIH

Así funciona el W-DEG

El dispositivo integra tres componentes principales: electrodo superior, capa dieléctrica y masa de agua inferior, que actúa como electrodo y soporte al mismo tiempo. La tensión superficial del líquido estabiliza la película en el momento del choque, mientras que los iones presentes aseguran la conductividad necesaria para completar el circuito. El mecanismo opera de la siguiente manera:

Película dieléctrica: capta la redistribución de cargas generada por el impacto de cada gota sobre su superficie.

capta la redistribución de cargas generada por el impacto de cada gota sobre su superficie. Cuerpo de agua: funciona como electrodo inferior y ofrece sostén físico, lo que elimina la necesidad de materiales rígidos.

funciona como electrodo inferior y ofrece sostén físico, lo que elimina la necesidad de materiales rígidos. Microdrenaje: canaliza hacia abajo el exceso de agua acumulada durante lluvias intensas, manteniendo despejada la capa superior.

¿Cómo se puede aplicar este sistema que convierte las gotas de lluvia en electricidad?

El diseño flotante permite instalar el W-DEG en embalses, canales y zonas costeras sin requerir suelo firme ni plataformas pesadas, lo que amplía su uso en áreas remotas. La capacidad modular facilita sumar unidades para aumentar la recolección, y el equipo puede alimentar sensores ambientales o dispositivos de comunicación con demandas energéticas limitadas.

La tecnología no busca sustituir sistemas eólicos o solares, sino complementarlos en días nublados o lluviosos cuando la producción fotovoltaica disminuye de forma notable. Entre los desafíos figuran la variabilidad del tamaño y velocidad de las gotas, que afecta el rendimiento, así como la durabilidad de las películas dieléctricas en condiciones ambientales abiertas.