Cambian los celulares: Esta es la manera de saber si ya está registrada la línea telefónica antes de que corten el servicio

Desde el 9 de enero de 2026, el gobierno mexicano exige que cada línea telefónica móvil esté asociada a una identidad verificable. Este cambio busca reducir el anonimato en las telecomunicaciones y frenar delitos como la extorsión y el fraude.

La fecha límite para completar este trámite vence el 30 de junio de 2026. Quienes no registren su número a tiempo perderán acceso a llamadas regulares y mensajes. La autoridad reguladora implementa esta norma para reducir delitos telefónicos como extorsión y fraude en territorio nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo saber si ya está registrada la línea telefónica antes de que corten el servicio?

A partir del 7 de febrero de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pondrá a disposición un Portal de Consulta oficial. Este sistema permite a cualquier persona revisar en tiempo real el estatus de registro de sus números móviles activos.

Las personas físicas necesitan ingresar su CURP para acceder a la información vinculada a su identidad. Las empresas, por su parte, utilizan el RFC para consultar las líneas registradas bajo su razón social en el sistema nacional de telecomunicaciones.

Telcel y otras compañías telefónicas también activarán portales propios para facilitar la verificación. Estos sitios web permitirán a los clientes confirmar que sus datos ya constan en el padrón nacional y evitar sorpresas desagradables al acercarse la fecha de corte definitiva.

Pasos para registrar tu línea telefónica si aún no lo hiciste

El proceso de vinculación puede realizarse de manera presencial en cualquier centro de atención de tu operador. También existe la opción digital: algunos usuarios recibirán un SMS con un enlace directo para iniciar el trámite desde su dispositivo móvil en minutos.

¡Vienen más cambios!

‼️📵A partir del 9 de enero será obligatorio registrar líneas celulares en todo el país y de no hacerlo antes de junio, tu línea quedará suspendida, pues la medida aplica para todos los números en México.📲



¿Hay límites de líneas, cobrarán, quién lo hace?… pic.twitter.com/ljpvsm5S2m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 17, 2025

Si optas por la vía en línea, verifica siempre que el enlace provenga de una fuente oficial para evitar fraudes cibernéticos. Una vez confirmada la legitimidad del sitio web, completa el registro con los siguientes pasos sin demora para asegurar la continuidad de tu servicio:

Ingresa tus datos personales completos en el formulario digital.

Carga una fotografía nítida de tu identificación oficial vigente, ya sea credencial de elector o pasaporte mexicano.

Realiza una prueba de vida mediante una selfie que permita validar tu identidad contra los documentos presentados.

¿En cuántos intentos tienes que completar el registro?

Tienes únicamente tres intentos para completar el proceso desde el enlace recibido por mensaje de texto. Si no lo logras en esos intentos, tu compañía telefónica proporcionará un código QR alternativo que podrás escanear para acceder nuevamente al sistema de registro oficial.

Recuerda que la suspensión del servicio no elimina la obligación de pagar mensualidades ni equipos pendientes de liquidación. Verifica tu estatus desde el 7 de febrero para evitar que tu línea quede limitada únicamente a llamadas de emergencia al 911 a partir del 1 de julio.