Banco del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran la pensión hoy viernes 23 de enero

Miles de personas revisan desde temprano si ya se reflejó su pensión correspondiente al calendario oficial de apoyos sociales. Para este viernes 23 de enero, el Banco del Bienestar 2026 mantiene la dinámica de pagos escalonados por letra del primer apellido, con depósitos directos, ordenados y seguros para beneficiarios en todo México.

Banco del Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran su pensión este viernes 23 de enero?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar establece que este viernes 23 de enero reciben su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con la letra R. De acuerdo con la programación oficial, este grupo comenzó a percibir su cobro el jueves 22 de enero y continúa hoy con la dispersión del apoyo en todo el país.

Este orden alfabético busca dar claridad operativa y una atención más fluida en sucursales del Banco del Bienestar, al distribuir la afluencia en varios días y reducir tiempos de espera. Los derechohabientes pueden revisar su fecha exacta de pago en el calendario difundido por la Secretaría del Bienestar y en los canales oficiales del banco para evitar traslados innecesarios.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta personal del Banco del Bienestar de cada titular y, a partir del día de dispersión, el dinero puede retirarse en sucursales, cajeros o utilizarse para compras en comercios afiliados que aceptan este medio de pago. No es necesario realizar trámites adicionales, intermediarios ni acudir el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta del beneficiario.

Los beneficiarios que cobrarán su pensión este viernes 23 de enero serán los que su apellido comience con la letra ‘R’|Facebook: Pensión Bienestar

¿Cuándo vuelven a abrir las inscripciones para el cobro de la pensión?

Las inscripciones a la Pensión del Bienestar suelen abrir durante el segundo mes de cada bimestre, de acuerdo con la dinámica general del programa federal. Este criterio aplica para personas que cumplen 65 años y buscan incorporarse al padrón de beneficiarios, siguiendo los lineamientos vigentes de la Secretaría del Bienestar.

Como referencia reciente, durante 2025 se habilitaron registros en agosto y diciembre, lo que permite anticipar nuevos periodos de incorporación durante febrero, sujeto a anuncio oficial. Las fechas exactas se dan a conocer en conferencias del gobierno federal y a través de las redes y medios institucionales, por lo que se recomienda mantenerse atento a la comunicación pública.