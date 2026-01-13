Días por inicial del apellido para preinscripciones de primaria y secundaria de la SEP 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario oficial para las preinscripciones al ciclo escolar 2026 -2027 en educación básica en la Ciudad de México (CDMX), asignando días específicos según la inicial del apellido paterno de los alumnos.

Este mecanismo busca ordenar el proceso y evitar que se caiga el sistema, ya que todo el trámite se realiza en línea. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, llamó a las familias a participar en este proceso que busca garantizar el acceso a la educación.

Calendario de preinscripciones de la SEP en CDMX para 2026

Las preinscripciones inician el 13 de enero de 2026 y se organizan por orden alfabético del primer apellido del alumno, extendiéndose hasta el 27 de febrero en varios casos.

¿Quiénes deben realizar la preinscripción? El proceso aplica para alumnos de nuevo ingreso a: 2° y 3° de preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria, así como Centros de Atención Múltiple (CAM), el periodo va del 13 de enero al 27 de febrero.

Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:



13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I, J y K

3 al 5 de febrero: L

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

Para alumnos de primer grado de preescolar, las autoridades señalaron que las fechas serán publicadas más adelante, con requisitos disponibles a partir del 13 de mayo de 2026 y el proceso de registro previsto del 19 al 29 de mayo.

¿Cómo hacer el trámite en línea?

La preinscripción se realiza únicamente a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM): www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

El titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, explicó que este mecanismo busca facilitar el acceso y agilizar los registros sin necesidad de acudir de forma presencial.

