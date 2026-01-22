Accidentes viales y obras colapsan carreteras en México hoy

Si vas a utilizar alguna carretera hoy jueves 22 de enero, te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cierres por labores de mantenimiento y accidentes, aquí te decimos cuáles son las autopistas afectadas.

Cierres en la autopista México-Querétaro

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales ( CAPUFE ), diversos eventos afectan la circulación en la carretera México-Querétaro:

En el kilómetro 42 hay carga vehicular en ambos sentidos por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

Por otro lado en el kilómetro 51 con dirección a CDMX hay cierre por maniobras para el retiro de unidades accidentadas.

Además, en el kilómetro 63 con dirección a Querétaro hay reducción de carriles por choque múltiple entre tracto camiones y automóviles.

Carreteras cerradas hoy 22 de enero

También se reporta cierre a la circulación en la Autopista Acayucan-Cosoleacaque en el kilómetro 23 con dirección a Cosoleacaque por la volcadura de un tracto camión.

Hay cierre parcial en la circulación cerca del kilómetro 104+300 de la autopista México-Puebla con dirección a Puebla debido a un accidente vial.

¿Cómo solicitar ayuda en las carreteras?

Todos los viajeros pueden contactar al número 078 para solicitar información sobre destinos turísticos, eventos, vías de acceso y horarios. Incluso pueden solicitar auxilio y apoyo mecánico en caso de que su auto presente alguna falla durante el trayecto en carretera.

El servicio opera los 365 días del año y brinda auxilio mecánico, información turística y apoyo en carretera en toda la red nacional de caminos y autopista federales.

Tráiler impacta vehículos en la carretera México-Toluca

